В. И. Ленин — гений XX века, его наследие бессмертно!

Смерть В. И. Ленина, 21 января 1924 г., явилась страшным, непоправимым ударом для всей нашей партии, страны, молодой Советской власти, для рабочих и крестьян, всех тех, для кого он – гениальный вождь и учитель – основал первое в мире социалистическое государство, с прекрасным и гордым названием – СССР.
Тяжелый урон здоровью Ильича нанесло ранение после выстрела эсерки Фанни Каплан в 1918 г. Она стреляла отравленными пулями. Но помимо этого, неимоверно тяжелая, титаническая повседневная работа Владимира Ильича истощила его нервную систему и подорвала физическое здоровье.
Когда меньшевика Н. Н. Суханова спросили: «Что вы можете сказать о Ленине?» Тот ответил: «Он 24 часа думает о революции, пойдите и победите его!» Этой фразой сказано все! В. И. Ленин «сжег себя изнутри», он «выгорел дотла», думая, осуществляя Великую пролетарскую революцию. Кстати, его мозг до сих пор хранится в Институте мозга в Москве, а людской поток не иссякает к его телу в Мавзолее, построенном знаменитым архитектором А. В. Щусевым.
5-е издание Полного собрания сочинений В. И. Ленина насчитывает 55 томов. Никто до него да и после не написал столько выдающихся произведений, включающих в себя гениальные положения марксистской философии, политэкономии, истории, международной политики и практики, международного пролетарского, коммунистического движения и т. д.
Гений Ленина и сейчас, в XXI веке, служит верной путеводной звездой нашей коммунистической партии, всему международному коммунистическому движению. Его наследие творчески применяет современный, развивающийся семимильными шагами социалистический Китай и другие страны социализма.
Хочется сказать несколько слов о последнем этапе жизни Великого вождя. Осенью 1922 г., будучи тяжело больным, он написал ряд важнейших писем и статей: «Письмо к съезду», «О придании законодательных функций Госплану», «К вопросу о национальностях или об «автономизации», «Странички из дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше». В этих работах Ленин подвел итоги развития советского общества и указал конкретные пути построения социализма: индустриализация страны, кооперирование крестьянских хозяйств (коллективизация), проведение культурной революции, укрепление социалистического государства и его вооруженных сил. Сделанные им в последних статьях и письмах указания легли в основу решений XII съезда партии (апрель 1923 г.) и всей дальнейшей политики партии и правительства. Подведя итоги нэпа за два года, съезд наметил пути претворения в жизнь новой экономической политики. Решения съезда по национальному вопросу содержали развернутую программу борьбы за ликвидацию унаследованного от прошлого хозяйственного и культурного неравенства между народами.
Великое наследие В. И. Ленина — это наша марксистско-ленинская идеология и практика строительства социализма, и всепобеждающее оружие в борьбе против сегодняшнего дикого, российского капитализма за умы, сердца и души наших людей.
Ф. К. Багдасаров,
секретарь Симферопольского
ГО КПРФ по идеологической
работе, кандидат в члены ЦК КПРФ, кандидат политических наук,
доцент