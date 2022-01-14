САМАЯ КРАСНАЯ ГАЗЕТА В КРЫМУ

Коммунистическая партия РФ одна из немногих, которая чтит и уважает, понимает значение и роль печатных средств массовой информации в политической и общественной жизни страны, регионов. В этом году газета «Коммунист Крыма» отметит свое тридцатилетие – символично, так как День российской печати также будет отмечаться в тридцатый раз.
За это время было написано большое количество материалов на различные острые темы, интересующие крымчан. Редакция газеты старается постоянно быть в курсе последних новостей и событий, знакомя с ними наших читателей. На страницах нашего издания мы стараемся не только осветить позицию КПРФ, но и указать на те острые проблемные вопросы, которые нужно решать как на уровне регионов, так и в масштабах страны в целом.
Все эти проблемы волнуют не только крымчан – бездействие или беспредел власти и чиновников, регулярное и безостановочное повышение цен на услуги и товары, низкий уровень зарплат для большинства граждан, социальное неравенство и многое другое.
Редакция газеты «Коммунист Крыма» продолжит освещать острые, важные и нужные вопросы, стремясь к решению проблем. Только совместными усилиями можно сделать жизнь лучше в пределах нашего полуострова и страны в целом.
Мы работаем для вас!
Коллектив редакции газеты «Коммунист Крыма»