Выборы — индикатор нашей работы

24 декабря в Симферополе состоялся VI Пленум Крымского регионального отделения КПРФ. Коммунисты собрались, чтобы подвести итоги работы за год, отчитаться перед руководством и товарищами, озвучить и согласовать цели и задачи работы на следующий год.
Подводя итоги года, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко отметил, что главным событием 2021 года были выборы в Государственную Думу Российской Федерации.
«КПРФ по стране увеличила свою поддержку среди граждан до 11 миллионов. В результате фракция КПРФ в Госдуме увеличилась и теперь в нее входят 57 депутатов. По сравнению с 2016 годом, мы почти утроили результат в Крыму», — напомнил Богатыренко.
Первый секретарь КРО КПРФ также отметил, что в ходе предвыборной агитработы к коммунистам присоединялись люди, не являющиеся членами партии, которые были готовы помогать и работать, в том числе и безвозмездно.
По итогам работы за год секретарям городских и районных отделений Компартии руководством рекомендовано провести тщательную работу над ошибками, обратить внимание на состав избирательных комиссий на участках, в частности доукомплектовать их коммунистами, сторонниками партии на должности с правом решающего и совещательного голоса. Усилить работу по подготовке наблюдателей и работу с населением на местах.
«Мы с вами засиделась в штабах. Люди соскучились по нам, они с удовольствием идут на общение», — подчеркнул руководитель крымских коммунистов.
Первый секретарь Сакского городского отделения КПРФ Сергей Слонов подвел итоги и отметил, что перед коммунистами стоит множество задач. «Мы строим свою работу на основных принципах и уставе партии. В тяжелейших условиях была проведена работа в этом году из-за коронавируса и ограничений, но несмотря на это у нас появилось много сторонников. И липовая победа ЕР не сможет скрыть факт, что доверие народа к этой партии падает. Мы единственная сила, противостоящая произволу властей. Это заметно по тому, что прессинг на коммунистов усилился. В том числе сократили комитет в ГС Крыма».
Также о работе за год отчитались первые секретари Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко и Керченского ГО КПРФ Марина Милютина, от Судакского ГО КПРФ выступил Игорь Кириченко. Василий Саенко напомнил собравшимся, что в феврале 2022 года будут подведены итоги смотра-конкурса на лучшее партийное первичное отделение.
Председатель КРК КРО КПРФ Александр Костенко подчеркнул, что в предстоящий период необходимо поработать над ошибками, составить планы. «Люди от нас ждут помощи, видя в нас последнюю инстанцию, которая может помочь», — подчеркнул Костенко, напомнив, что необходимо усилить работу по росту партийных рядов, укреплению дисциплины.
В числе задач на 2022 год определены пополнение рядов партии, активная работа с реестром сторонников. Такая работа должна проводиться постоянно. Обращать внимание на те населенные пункты, в которых нет первичной партийной организации КПРФ, но население активно голосовало на выборах за коммунистов. Повысить активность работы депутатов-коммунистов на местах, организовать регулярный депутатский прием, в том числе совместный с депутатами Госдумы, Госсовета РК. Для этого планируется ввести единый день приема КПРФ, чтобы оперативно отрабатывать вопросы, поступающие от населения, соответственно уровню проблемы: федеральный, республиканский, местный.
Заведующая отделом по организационно-партийной работе Екатерина Евсеенкова отметила, что необходимо более ответственно подходить к отчетной работе. «Статистический отчет был и есть главный документ, благодаря которому мы можем подводить итоги нашей партийной работы и понимать, где необходимо подтянуть хвосты, а где мы потрудились в копилку партии, — сказала Евсеенкова. — За год мы показали положительную динамику: увеличились и омолодились ряды партии, появилось несколько новых первичных организаций. Тем не менее, работа целого ряда первичных и местных отделений нуждается в активизации, т. к. они являются важнейшим каналом социального влияния партии. Нужно активно расширять круг сторонников КПРФ. Всемерно укреплять связи с деятелями культуры и искусства, творческими коллективами, работниками музеев, библиотек, домов культуры. Деятельно защищать советское историко-культурное наследие».
На Пленуме было решено усилить работу по сбору подписей против переименования улиц в Симферополе и Крыму. В конце года активная борьба развернулась в результате инициативы сенатора Сергея Цекова, поддержанной Общественной палатой Крыма, о переименовании улицы Карла Маркса в столице республики в Екатерининскую. «Считаю, что нужно выразить недоверие сенатору Цекову, —подчеркнул Сергей Богатыренко. — Что входит в его обязанности? Нет мест в больницах, нет лекарств и т. д. В Крыму не все так хорошо, чтобы заниматься антисоветизмом. Мы все помним с чего все начиналось на Украине. Тоже с переименования. Это ведет к пересмотру результатов Ялтинской конференции. Конечный итог их деятельности — пересмотр границ и территорий, установленных по окончанию Второй мировой войны».
Среди прочих задач была обозначена работа по подготовке к двум значительным датам: 100-летию образования СССР и пионерской организации.
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Лилия Косса
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