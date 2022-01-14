Про «унылый помет» от «соколов Жириновского»

Доктор политических наук Сергей Обухов
Как восьмая прививка Жириновского от коронавируса не сделает вождя ЛДПР бессмертным, так и унылое повторение давно опровергнутых аргументов для обоснования гробокопательства на Красной площади не делает их общественно приемлемыми.
Нет смысла отвлекаться на глупые аргументы на счет «кладбища» (а захоронения вокруг храма Покрова-на-рву/Василия Блаженного тоже будут раскапывать, как и Могилу Неизвестного солдата?).
Наверное, вообще бессмысленно, гадящим на наследие СССР «соколам Жириновского», объяснять, что Красная площадь как «место отправления власти» сформировалась только после смерти Ленина и при Сталине. А до этого она была обычным торжищем. И как «место власти» Красная площадь используется и нынешним режимом для своей легитимации, как преемника допетровской Руси, Петровской империи и исторической России в ипостаси СССР.
Сегодня символы этих трех эпох, включая храм Василия Блаженного и лобное место, Кремлевские дворцы и исторический музей, некрополь советских героев-победителей и Мавзолей отца-основателя Российской Федерации Ленина, соседствуют на Красной площади друг с другом.
Можно, конечно, вернуть Красной площади вид торгово-балаганного Майдана, как предлагает ЛДПР, а в свое время настаивали Немцов и ныне покойный Союз правых сил (СПС) Кириенко. Но как режим Путина будет отправлять без символов в виде «отеческих гробов» героев-победителей эпохи СССР свой «культ Победы»? Он ведь единственный, что дает легитимацию для режима, ведущего постоянные торги с Западом по поводу сохранения нынешней РФ в ареопаге стран-победителей и не дает низвести нас до статуса страны-изгоя.
Любое нарушение статус-кво на Красной площади как «месте отправления власти» — это делегитимизация режима. И не только внутренняя, но и внешняя, международная.
Кстати, Петр Великий после победы в Северной войне и провозглашения империи, хотя и перенес столицу из Москвы и пытался создать там свои места отправления власти, но все же не смог нивелировать сакральный смысл Кремля и Успенского собора. Венчания на царство и главное «место власти» весь имперский период оставались в Кремле.
А в какой войне, пусть гибридной, победила нынешняя Российская Федерация, какой исторический триумф ныне переживает, чтобы иметь право рушить историческое «место власти» и формировать новое?
Наверняка, «соколы Жириновского» этого не понимают, но не может не понимать внутриполитический блок АП, явно, давший команду «пометоносителям» из ЛДПР в очередной раз обгадить память об СССР.
Или методологи решили поиграть в трансформацию-обрушение русской государственности? Вспомним, как тридцать лет назад Ельцин решил ценой разрушения СССР стать полновластным правителем хоть на обломке России. Неужели пятикратное сохранение Путина у власти после 2024 года требует разрушения исторической преемственности? Неужели ковидная вседозволенность и бесконтрольность партии власти провоцируют ее на организацию государственного катаклизма во имя мелкотравчатых интересов нынешней правящей верхушки?
По материалам ЦК КПРФ