На границе Брянской области сносят монумент, посвящённый дружбе славянских народов.
Сегодня украинцы готовятся снести данный монумент: власти Черниговской области уже начали процедуру ликвидации символа дружбы народов России, Украины и Беларуси. Решение о подготовке документов по снятию памятника с учёта было единогласно принято на заседании Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА, сообщает пресс-служба ЦС СКП-КПСС.
«Снос великого памятника – символа дружбы народов – это, прежде всего, антинародный акт. В его строительстве принимали участие русские, украинцы и белорусы. Сегодня киевская верхушка пытается стереть наше общее наследие и оборвать все братские узы, подчеркнул секретарь ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя ЦС СКП-КПСС, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. - Но коллаборационистам, занимающимся реабилитацией фашизма, историю не переписать, как бы они ни старались вводить в школьную программу учебники с ложными данными, уничтожать символы советского прошлого: русские, украинцы и белорусы – единая семья, у нас общая богатая история и одна религия».
Напомним, что Памятник «Три сестры» был торжественно открыт 3 мая 1975 года в Климовском районе Брянской области на стыке границ России, Беларуси и Украины. Главная композиция состоит из трех пилонов, на каждом изображен герб одной из союзных республик. Белые пилоны опоясывает бронзовое кольцо, на которое нанесены барельефы со сценами общей истории.
Ранее, 26 апреля, в Киеве демонтировали скульптуру двух рабочих – русского и украинца, которая является одним из элементов Арки дружбы народов.