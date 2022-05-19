Геннадий Зюганов: 100-летие пионерии — важнейшее событие для всего человечества

«Я считаю, что возрождение детско-юношеского движения имеет исключительное значение, тем более в нынешних условиях, когда все угрозы гибридной войны стали очевидны для каждого из нас. Хочу обратить ваше внимание на уникальность Пионерской организации: 210 миллионов человек прошли через пионерию. Мы обязаны взять лучшее в наследство, и юбилей обязывает к этому», - сказал руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов.
Лидер коммунистов подчеркнул, что идею возрождения пионерского движения в России поддержал президент страны. «Мне по секрету сказали, что очень скоро выйдет указ или закон президента о возрождении этого движения во всех учебных заведениях. Мы будем это приветствовать и все сделаем, чтобы пионерское движение широко шагало по нашей стране», - передает слова Геннадия Зюганова пресс-служба ЦК КПРФ.
Он напомнил историю рождения Всесоюзной Пионерской организации имени В.И. Ленина. «Пионерская организация родилась на комсомольской конференции в 1922 году. Она родилась снизу. Она родилась так мощно, что миллионы детей пришли в эту организацию. Почти сразу появились пионерские печатные издания: журнал и газета, большой отряд пионерских вожатых, пионерский костер и пионерская зорька. Были созданы десятки тысяч пионерских лагерей. Всем детям они были доступны. Никого не отталкивали. Все было бесплатно», - подчеркнул лидер коммунистов.