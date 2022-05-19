Сергей Богатыренко: С Днем Пионерии!

Руководитель Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко
19 мая поздравил всех со 100-летним юбилеем пионерской организации.
- Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём Пионерии! Этой славной организации исполнилось 100 лет!!!
Свой вековой период пионеры прошли ярко, достойно и героически, делая всё для развития нашей Родины. Коммунисты той героической эпохи, делали все, чтобы дети Советской страны были самыми счастливыми, самыми защищенными, самыми образованными на планете. С этой великой целью они собрали миллионы детей под знаменами Пионерии, в рядах которой формировались новые поколения защитников Родины, будущие творцы ее боевых и трудовых побед, научных и культурных достижений.
Желаю, чтобы звонкий клич «Всегда готовы!» уверенно звучал по всей нашей необъятной Отчизне. И чтобы он вдохновлял новые поколения на защиту добра, дружбы и братства народов, правды и справедливости! С Праздником!!!