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среда, 22 июня 2022 г.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

Именно с такого сообщения Ю. Левитана начались самые страшные 1418 дней и ночей для всех жителей нашей Родины.


Почтить память павших героев и мирных жителей 22 июня к мемориалу «Вечный огонь» в Симферополе пришли коммунисты КРО КПРФ, Симферопольского ГО компартии, члены общественных организаций «Дети войны», Союз советских офицеров, Крымской Республиканской организации инвалидов войны, Вооруженных Сил СССР, ВЖС «Надежда России». Они возложили цветы и склонили головы, замолчав на минуту, отдавая дань уважения тем, для кого та война стала Великой Отечественной.

Сегодня мы молча вспоминаем павших и отдаем дань уважения не только тем, кто воевал на фронтах, но и тем, кто трудился в тылу - тем, кто ковал Победу в народном хозяйстве, отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.

В наши дни многие забывают, что один из основных вкладов в разгром фашизма внесли именно коммунисты, которые первыми шли в атаку и первыми умирали. Это они сковали ряды Красной Армии идеей интернационализма и братства. В оккупированных городах и селах фашисты первым делом искали комиссаров. Чтобы расправиться с ними за то, что они просто были коммунистами. Потому как коммунизм это злейший и самый главный враг фашизма!

Война против СССР имела столь бесчеловечные масштабы во многом потому, что велась не только против государства как такового, но и против его идейной основы. Гитлер провозгласил священную войну против коммунизма и вел ее на полное уничтожение.

Давайте вспомним сегодня о всех тех, кто отдал свои жизни во имя нашей свободы! Во имя возможности дышать и просто наслаждаться жизнью, подытожил депутат-коммунист.