Детям Нового Света рассказали о Дне памяти и скорби

Ударит гром, кукушка вскрикнет близко,
Кузнечик безобидно прозвенит.
Тревожные радары обелисков
Выслушивают солнечный зенит.
В любом селе найдешь под ними списки
Соседей, не вернувшихся с войны.
Не привыкайте люди к обелискам.
Не забывайте прошлого, сыны!
Это стихотворение написал
наш земляк, поэт Василий Рыков.
Возлагая 22 июня цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, понимаешь, что сегодня, как никогда, хрупок мир.
Тем ценнее мероприятия, проведенные в этот день для детей и с их участием.
Такое мероприятие прошло в клубе пгт Новый Свет. Кропотливая работа Новосветского клуба по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению памяти о героическом прошлом советского народа, о ветеранах той войны, по созданию стендов и мемориальной экспозиции заслуживает большого уважения и благодарности.
Провела мероприятие Марина Егорушкина. Дети узнали о том, почему эта дата широко отмечается по всей стране, почему она называется День памяти и скорби. Председатель Судакского городского совета Константин Васильевич Рожко рассказал о первом дне войны и о том, что сегодня Россия продолжает борьбу с фашизмом.
О том, что мы должны помнить и чтить людей, погибших ради нашей мирной жизни, сказала депутат городского совета, первый секретарь Судакского городского отделения КПРФ Мария Ивановна Афанасьева. Традиция возложения цветов к памятнику погибшим воинам передается из поколения в поколение новосветцев как связующая нить истории поселка в общей истории страны.
Зажжены свечи памяти, тишиной овеяла минута молчания, и все вместе прошли к памятнику и возложили цветы, продолжая традицию.
Я думаю, эта встреча маленьких граждан со взрослыми — своими родителями, жителями поселка, депутатами — запомнится им и послужит прочным фундаментом их любви к своему поселку и своей Родине.
Первый секретарь Судакского отделения КПРФ М. И. Афанасьева