Поиск по газете

четверг, 23 июня 2022 г.

Детям Нового Света рассказали о Дне памяти и скорби

 

Ударит гром, кукушка вскрикнет близко,

Кузнечик безобидно прозвенит.

Тревожные радары обелисков

Выслушивают солнечный зенит.

В любом селе найдешь под ними списки

Соседей, не вернувшихся с войны.

Не привыкайте люди к обелискам.

Не забывайте прошлого, сыны!

 

Это стихотворение написал наш земляк, поэт Василий Рыков.
Возлагая 22 июня цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, понимаешь, что сегодня, как никогда, хрупок мир.

Тем ценнее мероприятия, проведенные в этот день для детей и с их участием.

Такое мероприятие прошло в клубе пгт Новый Свет. Кропотливая работа Новосветского клуба по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению памяти о героическом прошлом советского народа, о ветеранах той войны, по созданию стендов и мемориальной экспозиции заслуживает большого уважения и благодарности.

Провела мероприятие Марина Егорушкина. Дети узнали о том, почему эта дата широко отмечается по всей стране, почему она называется День памяти и скорби. Председатель Судакского городского совета Константин Васильевич Рожко рассказал о первом дне войны и о том, что сегодня Россия продолжает борьбу с фашизмом.

О том, что мы должны помнить и чтить людей, погибших ради нашей мирной жизни, сказала депутат городского совета, первый секретарь Судакского городского отделения КПРФ Мария Ивановна Афанасьева. Традиция возложения цветов к памятнику погибшим воинам передается из поколения в поколение новосветцев как связующая нить истории поселка в общей истории страны.

Зажжены свечи памяти, тишиной овеяла минута молчания, и все вместе прошли к памятнику и возложили цветы, продолжая традицию.

Я думаю, эта встреча маленьких граждан со взрослыми — своими родителями, жителями поселка, депутатами — запомнится им и послужит прочным фундаментом их любви к своему поселку и своей Родине.

 

Первый секретарь Судакского отделения КПРФ М. И. Афанасьева