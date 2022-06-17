Нина Останина: Необходимость уравнять в правах отца и мать

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о праве отцов требовать алименты в судебном порядке в течение трех лет со дня рождения ребенка. Принять такие поправки рекомендовал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Проект ранее был также поддержан правительством РФ.
Сейчас право на алименты предусмотрено только в отношении матерей. Требовать их выплаты через суд имеет право жена или бывшая жена во время беременности и в течение трех лет с рождения общего ребенка.
Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина отметила необходимость уравнять в правах отца и мать.
Документ внесло в ГД архангельское областное собрание депутатов. Судебная практика показывает, что в последние годы растет число случаев, когда дети остаются жить именно с отцом, сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.
Ранее пленум Верховного суда РФ постановил, что, если за ребенком до трех лет ухаживает отец, а мать устранилась от его воспитания и содержания, то мужчина тоже вправе подать иск к жене о выплате ему алиментов.