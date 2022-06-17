В Президиуме ЦК КПРФ

15 июня 2022 года под председательством Г.А. Зюганова состоялось очередное заседание Президиума Центрального Комитета КПРФ.
Открывая заседание, лидер КПРФ подчеркнул, что в отношении России мировой империализм развязал беспрецедентную экономическую и информационную агрессию. Невиданных масштабов достигли русофобия и антисоветизм. Усиливается давление на сторонников социализма и внутри страны. Специальная военно-политическая операция на Украине продемонстрировала необходимость не только постоянного укрепления Вооружённых Сил России, но и энергичного развития экономической и социальной систем страны, значительного повышения внимания государства к сферам образования, культуры и информационной политики.
Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ подготовила развернутую Программу Победы, позволяющую в кратчайшие сроки вывести Россию на траекторию устойчивого развития. Идеи по расширению информационной и пропагандисткой работы партии, как и весь комплекс задач борьбы за социализм обсудит июльский Пленум Центрального Комитета. В настоящее время подготовка материалов Пленума входит в завершающую стадию.
Участники заседания рассмотрели вопрос «О присвоении Ленинской премии ЦК КПРФ». Рабочая группа под руководством Д.Г. Новикова представила на заседание проект Постановления по данному вопросу. Г.А. Зюганов дал характеристику каждому из представленных на обсуждение номинантов. Принято решение присвоить Ленинскую премию 2022 года сопредседателю Союза писателей России Л.Г. Барановой; немецкому политическому и общественному деятелю Эгону Кренцу, космонавту, летчику-испытателю, дважды Герою Советского Союза С.Е. Савицкой; Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию Арктики и Дальнего Востока Н.М. Харитонову, общественному деятелю, эксперту по вопросам социально-экономического развития и бюджетной политики Л.Н. Швец.
По докладу первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина Президиум Центрального Комитета принял Постановление «О мероприятиях по подготовке КПРФ к участию в выборах глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов Российской Федерации и депутатов законодательных (представительных) органов власти в Единый день голосования 11 сентября 2022 года».
Участники заседания рассмотрели кадровый вопрос. В обсуждении приняли участие: Г.А. Зюганов, Ю.В. Афонин, И.И. Мельников, А.Н. Ивачев, С.П. Обухов, Н.М. Харитонов. По итогам состоявшегося обмена мнениями Президиум ЦК КПРФ постановил освободить В.Ф. Рашкина от обязанностей первого секретаря Московского городского комитета партии и назначить его на должность в аппарате Центрального Комитета КПРФ.