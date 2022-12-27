«МЫ С ТОБОЙ»: В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОЕКТ

Очередное мероприятие по реализации волонтерского проекта общественной
взаимопомощи «Мы с тобой!» прошло в селе Ковыльное Раздольненского
района.
После сбора помощи, раздольненские коммунисты провели раздачу собранной одежды.
После запуска проекта «Мы с тобой!», с коммунистами Раздольненского районного отделения КПРФ, стали выходить на связь большое количество жителей, которые готовы поделиться вещами с нуждающимися.
Это положительный результат, так как подобные проекты показывают, что жители Крыма готовы помогать друг другу в самых разных ситуациях.
Сегодня каждый может передать свои вещи для жителей района, которые в них нуждаются.
Особым спросом пользуются детские вещи.
Присоединиться к акции может каждый.
Ждём Вас в нашем пункте сбора, который находится в пгт Раздольное, ул. Ленина, 43, второй этаж, офис КПРФ.
Телефон для связи:
+7 (978) 077-09-24
Куратором проекта является первый секретарь Раздольненского районного отделения КПРФ, Арсентьев Игорь.