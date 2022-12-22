Когда руководство города молчит, идут к депутату КПРФ

Оказывается не у всех крымских чиновников приоритеты расставлены правильно, совсем не так, как говорит Президент и глава нашей Республики. Хотите узнать, что важнее для руководства Евпатории? Депутат Евпаторийского горсовета от КПРФ Оксана Таранина рассказала о вопиющем случае чиновничьего безразличия к безопасности горожан.
«Ко мне два дня назад, на личном приеме обратился Дмитрий Владимирович, человек, который всей душой болеет за нашу Родину, за Крым! Человек побывавший на СВО, у которого есть опыт, и который своим опытом и знаниями хочет поделиться с людьми, подсказать, помочь, настроить психологически. Организовал бесплатные курсы НВП, как для будущих мобилизованных, так и для жителей Евпатории. Но в нашем городе не всё так просто, необходима помощь человеку, за которой он и обратился к главе города Евпатории Эммилии Леоновой и врио главы администрации Александру Лоскутову, но помощь так и не была оказана! А врио и вовсе «отморозился» — возмущена Оксана Таранина. — У меня вот вопрос: неужели вам фонарики важнее наших жителей? Неужели вам тяжело помочь человеку имея такие полномочия в своих руках? Человек БЕСПЛАТНО хочет научить, разъяснить, подсказать нашим горожанам, чтобы не было паники, неразберихи, суеты, и других реакций, а была уверенность в себе и знания, и ему не могут помочь главы города! Ну неужели это так тяжело? А Вам, Александр Александрович, стыдно должно быть за такие действия (бездействие)... Подписывая различные постановления и закупая фонарики за десятки миллионов рублей, не помочь человеку, который хочет передать свои опыт и знания нашим гражданам! Александр Александрович, Эммилия Михайловна, не нужно забывать, что в 3 часах езды от нас идут боевые действия и это очень важно в сегодняшних реалиях жизни».
Действительно, господа руководители, наверное, вам пора задуматься о том, что важнее для горожан на самом деле. В противном случае, возможно, и вы для них станете совсем неважными и ненужными.