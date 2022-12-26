 Депутаты фракции КПРФ Сергей Богатыренко и Василий Саенко посетили ООО Полиграфический Центр "Новая Эра"

Данное предприятие успешно функционирует с 2005 года. С момента перехода Республики Крым в РФ к ним за услугами печати обратились почти все федеральные издательства.
В преддверии столетия образования Союза Советских Социалистических Республик, от имени Геннадия Андреевича Зюганова коллективу была вручена почетная грамота ЦК КПРФ. Сергей Богатыренко вручил памятные медали «100 лет СССР» руководству, а также трудовому коллективу.
"Благодарю руководство типографии за то, что на протяжении уже почти 20 лет предприятие показывает успешную работу в сфере полиграфических услуг, а главное за сохранение рабочих мест и трудового коллектива . Можно смело сказать, что "Новая Эра" - знак качества. Основа любого производства - квалифицированные работники, технологи, печатники, без которых не возможно осуществление даже элементарного технологического процесса. Выражаю вам особую благодарность." - отметил Сергей Богатыренко .