ДЕТИ ВОЙНЫ

Мы помним, как гром прозвучало:
«Фашисты напали! Война!»
В тот день, отложивши орала,
Свой меч в руки взяла страна.
И матери в бой провожали
Любимых, родных сыновей,
Целуя, они им шептали:
«Разбейте врага поскорей!»
Материнское СЛОВО
Им звучал, как приказ
И его принимали,
Как Отчизны наказ,
Чтобы мира дождались
Миллионы людей
Чтоб для счастья рождались
Дети наших детей.
Мы сразу в те дни повзрослели,
В сердцах поселилась беда.
А матери быстро седели,
Читая повесток слова.
Негромкий стук в дверь почтальона
Им обручем сердце сжимал,
И рушился мир их огромный
С проклятых трех букв в слове «Пал…»
Материнское СЕРДЦЕ
Нет тебя горячей,
Ты от горя сгорало,
Сберегая детей,
Но от бед укрывалось
В сердце детство мое,
Стало самым надежным
Бастионом оно!
За павших отцов наших мстили
И Родину-Мать сберегли
Наш стяг на Рейхстаг водрузили,
Живые к любимым пришли…
Любимых бойцы целовали
Ласкали седых матерей,
И нежно к груди прижимали
Нас бледных, голодных детей
Материнские РУКИ –
Нам нельзя их забыть,
Они вынесли муки,
Чтобы мы могли жить.
До последнего часа
Мы храним их тепло
Нас оно согревало
И для мира спасло!
САМАРИН А. В.
«Фашисты напали! Война!»
В тот день, отложивши орала,
Свой меч в руки взяла страна.
И матери в бой провожали
Любимых, родных сыновей,
Целуя, они им шептали:
«Разбейте врага поскорей!»
Материнское СЛОВО
Им звучал, как приказ
И его принимали,
Как Отчизны наказ,
Чтобы мира дождались
Миллионы людей
Чтоб для счастья рождались
Дети наших детей.
Мы сразу в те дни повзрослели,
В сердцах поселилась беда.
А матери быстро седели,
Читая повесток слова.
Негромкий стук в дверь почтальона
Им обручем сердце сжимал,
И рушился мир их огромный
С проклятых трех букв в слове «Пал…»
Материнское СЕРДЦЕ
Нет тебя горячей,
Ты от горя сгорало,
Сберегая детей,
Но от бед укрывалось
В сердце детство мое,
Стало самым надежным
Бастионом оно!
За павших отцов наших мстили
И Родину-Мать сберегли
Наш стяг на Рейхстаг водрузили,
Живые к любимым пришли…
Любимых бойцы целовали
Ласкали седых матерей,
И нежно к груди прижимали
Нас бледных, голодных детей
Материнские РУКИ –
Нам нельзя их забыть,
Они вынесли муки,
Чтобы мы могли жить.
До последнего часа
Мы храним их тепло
Нас оно согревало
И для мира спасло!
САМАРИН А. В.