8 МАРТА: ПРО ЖЕНЩИН, ЗДОРОВЫЙ ФЕМИНИЗМ И ПОЛИТИКУ

Женский день весной отмечают все. Теперь он считается праздником слабого пола, прекрасной половины человечества, однако начиналось все совершенно иначе.
В 1857 году текстильщицы Нью-Йорка, утомленные низкой зарплатой,
тяжелыми условиями труда и 16-часовым рабочим днем, вышли на улицы города. Женщины
объединились, чтобы отстоять свои права. Участницы марша также требовали и равных
с мужчинами избирательных прав и боролись за женское образование.
Демонстрация получила название «Марш пустых кастрюль», потому
что, именно стуча по кастрюлям, женщины привлекали к себе внимание. Спустя
некоторое время после марша, девушку впервые приняли на учебу в университет, а
также начали учреждаться женские профсоюзы.
В России за свои права боролись представительницы разночинной
интеллигенции, деловых кругов, аристократии и работницы. Они требовали
возможности получать высшее образование, охрану материнства и социальное
страхование. В 1878 году были открыты Высшие Бестужевские курсы и уже к 1912
году на них обучались более 25 000 слушательниц, благодаря чему женщины
получили доступ к профессиональной занятости наравне с мужчинами — по
количеству женщин-медиков мы были на втором месте в Европе, а учителей женского
пола в Российской империи насчитывалось 60 000.
Спустя 53 года, после «Марша пустых кастрюль», сильные духом
люди, которые основываясь на учении Маркса, вдохновившись им, решили строить новый
мир. Среди них заметно выделялась немецкая политическая деятельница,
коммунистка, реформатор Клара Цеткин, которая на второй Международной
конференции работающих женщин предложила учредить Международный женский день. Предполагалось,
что в этот день женщины всего мира будут выходить на шествия и привлекать внимание
общественности к проблемам сообщества.
А еще через 7 лет активное движение женщин в полный голос
заявило о себе в России. 8 марта 1917 года в Петрограде состоялась женская
демонстрация, одним из основополагающих лозунгов которой стала фраза: «Хлеба и
мира». В дальнейшем руководство молодого советского государства активно поддерживало
права женщин, заботилось и помогало в различных аспектах жизни, издавая указы и
декреты.
В 1921 году на второй Коммунистической женской конференции 8
марта было решено праздновать, как Международный женский день в честь заслуг
женщин, участвовавших в Петроградской демонстрации.
Прогрессивный же запад стал отмечать 8 Марта только лишь в
1975 году, когда ООН провозгласила его Международным женским днем, приурочив
празднования к Международному году женщин. С тех пор весь мир в этот весенний
день отмечает достижения женщин в политической, экономической, социальной и
других сферах жизни общества. Каждая девушка важна и ценна, а ее вклад значим.
Именно здоровый феминизм, а не оголтелое выпячивание себя по гендерному
признаку. Поэтому 8 Марта праздник не слабого пола, а совсем наоборот — это
праздник сильных, умных, деятельных женщин, готовых бороться и отстаивать свои
права, быть нужными и важными в обществе, политической жизни, и требующих уважения
и поддержки к себе как к женщине, жене и матери. Хотя, традиционные подарочки на
8 Марта, приятны каждой!
Яна Волгина