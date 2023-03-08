Как менялись «женские» профессии

В России изначально не было профессиональных работников-женщин. Дело, которым занимались женщины, – стирка, готовка, уборка, шитье, вышивка, вязание, плетение и т.п. Однако, к середине XIX века сложились целые отрасли, в которых были заняты преимущественно женщины: текстильное, швейное, чулочное, табачное производство.
Кроме того, преобладали женщины и среди домашней прислуги. К
концу XIX века женщины, преимущественно незамужние, начали осваивать профессии
телефонисток, конторских и торговых служащих, медсестер, учительниц младших
классов, работниц общественного питания, розничной торговли и т.п.
В 1915 году женщины были допущены на должность почтальонов,
стали действовать ясли и детские сады с женщинами-работницами, мастерские по
пошиву белья для фронта, курсы сестер милосердия.
После Октябрьской революции, в первые пятилетки проводилась
активная кампания по вовлечению женщин в «мужской» труд. Женщины работали
трактористками, летчицами, водителями трамваев, машинистами подъемных кранов.
Они работали комбайнерами на селе, строителями и железнодорожными рабочими в
городе, управляли машинами. Кроме того, несколько позже выделились так
называемые «женские» социальные сферы: образование и медицина, где преобладали
представительницы прекрасного пола.
Великая Отечественная война вновь нивелировала для женщин
большинство «мужских» военных профессий - бойцы, разведчики, снайперы, летчики
и т.д. В тылу женщины, как и в первые пятилетки, заняли места на производстве
взамен ушедших на фронт мужчин.
К 1950-м годам половина трудоспособных женщин СССР была
вовлечена в общественно организованный труд. Дальше – больше: к концу 1980-х
годов этот показатель составлял почти 90% (учитывая учащихся). Эксперты
отмечают, что уникальность советских работающих женщин была в чрезвычайно
высоком образовательном уровне. Так, согласно переписи населения 1979 года,
среди работающих женщин с высшим образованием было больше, чем мужчин.
При этом в среднем зарплата женщин была более чем на треть
ниже, нежели у мужчин. Существовало и ограничение на руководящие посты. Так, в
партийных рядах к началу 80-х было около 20% женщин, но в руководящем эшелоне
женщин было лишь 2,8%, а в ЦК КПСС — ни одной. Схожая ситуация была и в
производственной сфере, и в науке, здравоохранении, образовании.
Также был введен список опасных и вредных профессий, которые
нельзя занимать женщинам. Сделано это было для заботы о репродуктивном здоровье
представительниц этого пола. Также под запрет попали профессии, где женщинам
нельзя поднимать десятикилограммовый вес чаще, чем в определенный промежуток.
Но тем не менее, при желании советская женщина могла выбрать практически любую
профессию.
В современной России за последние несколько лет женщины
стали реже претендовать на работу в автомобильном бизнесе, в сфере
административного персонала, банковской сфере, а также в области добычи сырья.
Постепенно уступают рабочие места женщины и в сфере искусства, развлечений и
массмедиа. Все реже начинают женщины искать работу сразу после окончания вуза или
во время учебы.
В то же время финансы, кадровая сфера, образование, медицина
остаются «женскими» профессиями. Также мужчины и не желают претендовать на профессию
секретаря-делопроизводителя, операциониста, офис-менеджера и библиотекаря.