Поиск по газете

среда, 8 марта 2023 г.

Как менялись «женские» профессии

 В России изначально не было профессиональных работников-женщин. Дело, которым занимались женщины, – стирка, готовка, уборка, шитье, вышивка, вязание, плетение и т.п. Однако, к середине XIX века сложились целые отрасли, в которых были заняты преимущественно женщины: текстильное, швейное, чулочное, табачное производство.

Кроме того, преобладали женщины и среди домашней прислуги. К концу XIX века женщины, преимущественно незамужние, начали осваивать профессии телефонисток, конторских и торговых служащих, медсестер, учительниц младших классов, работниц общественного питания, розничной торговли и т.п.

В 1915 году женщины были допущены на должность почтальонов, стали действовать ясли и детские сады с женщинами-работницами, мастерские по пошиву белья для фронта, курсы сестер милосердия.

После Октябрьской революции, в первые пятилетки проводилась активная кампания по вовлечению женщин в «мужской» труд. Женщины работали трактористками, летчицами, водителями трамваев, машинистами подъемных кранов. Они работали комбайнерами на селе, строителями и железнодорожными рабочими в городе, управляли машинами. Кроме того, несколько позже выделились так называемые «женские» социальные сферы: образование и медицина, где преобладали представительницы прекрасного пола.

Великая Отечественная война вновь нивелировала для женщин большинство «мужских» военных профессий - бойцы, разведчики, снайперы, летчики и т.д. В тылу женщины, как и в первые пятилетки, заняли места на производстве взамен ушедших на фронт мужчин.

К 1950-м годам половина трудоспособных женщин СССР была вовлечена в общественно организованный труд. Дальше – больше: к концу 1980-х годов этот показатель составлял почти 90% (учитывая учащихся). Эксперты отмечают, что уникальность советских работающих женщин была в чрезвычайно высоком образовательном уровне. Так, согласно переписи населения 1979 года, среди работающих женщин с высшим образованием было больше, чем мужчин.

При этом в среднем зарплата женщин была более чем на треть ниже, нежели у мужчин. Существовало и ограничение на руководящие посты. Так, в партийных рядах к началу 80-х было около 20% женщин, но в руководящем эшелоне женщин было лишь 2,8%, а в ЦК КПСС — ни одной. Схожая ситуация была и в производственной сфере, и в науке, здравоохранении, образовании.

Также был введен список опасных и вредных профессий, которые нельзя занимать женщинам. Сделано это было для заботы о репродуктивном здоровье представительниц этого пола. Также под запрет попали профессии, где женщинам нельзя поднимать десятикилограммовый вес чаще, чем в определенный промежуток. Но тем не менее, при желании советская женщина могла выбрать практически любую профессию.

В современной России за последние несколько лет женщины стали реже претендовать на работу в автомобильном бизнесе, в сфере административного персонала, банковской сфере, а также в области добычи сырья. Постепенно уступают рабочие места женщины и в сфере искусства, развлечений и массмедиа. Все реже начинают женщины искать работу сразу после окончания вуза или во время учебы.

В то же время финансы, кадровая сфера, образование, медицина остаются «женскими» профессиями. Также мужчины и не желают претендовать на профессию секретаря-делопроизводителя, операциониста, офис-менеджера и библиотекаря.