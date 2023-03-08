С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЛЮБИМЫЕ!

Милые, дорогие наши женщины!
Примите самые тёплые поздравления в связи с Международным женским днем 8 марта!
Для
нас наши женщины — это воплощение красоты, пример неутомимых тружениц и любящих
сердец. Мы всегда помним о вашей особой миссии на земле – дарить жизнь, создавать
домашний уют, воспитывать детей, созидать и очаровывать.
Отрадно
осознавать особую роль нашей страны в вопросах защиты прав и интересов женщин. СССР
совершил настоящую революцию в отношении к материнству и детству. Наша
Советская Родина первой признала право женщины на достойную оплату труда и гарантированный
отдых, предоставила ей возможность голосовать и избираться на выборах.
Советское
государство сделало всемирно известными имена ученых Магдалины Покровской и
Натальи Бехтеревой, передовиков производства Паши Ангелиной и Маруси
Виноградовой, политиков Александры Коллонтай и Екатерины Фурцевой, космонавтов
Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.
Советские
девчонки были глубоко благодарны Отчизне и в суровый час шли ради неё на боевой
и трудовой подвиг. В годы Великой Отечественной женщины отправлялись на фронт, трудились
на заводах и в госпиталях, обороняли Москву, Ленинград и Сталинград,
освобождали Курск и Орёл, Белгород и Севастополь, Минск и Киев. Тысячи советских
людей вдохновила на подвиг восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская. Вы – наши
отважные подруги – и сегодня смело встали на борьбу с неонацизмом.
Милые
наши женщины, любить вас – это настоящее счастье и большая ответственность. С вами,
наши дорогие мамы и дочери, жены и сёстры связаны самые нежные чувства и самые
светлые воспоминания. Как никто другой, вы умеете вдохновлять и поддерживать,
побуждать к новым открытиям и свершениям. Спасибо вам за ваше внимание и
заботу!
В
этот замечательный день особенно хочется пожелать вам безмерного счастья, мира
и благополучия, тепла и радостных улыбок!
Пусть
всё невозможное станет для вас возможным, а жизнь будет полна добрых
новостей и приятных событий!
С уважением,
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ