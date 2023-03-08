Поиск по газете

среда, 8 марта 2023 г.

С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЛЮБИМЫЕ!

Милые, дорогие наши женщины!

Примите самые тёплые поздравления в связи с Международным женским днем 8 марта!

Для нас наши женщины ­— это воплощение красоты, пример неутомимых тружениц и любящих сердец. Мы всегда помним о вашей особой миссии на земле – дарить жизнь, создавать домашний уют, воспитывать детей, созидать и очаровывать.

Отрадно осознавать особую роль нашей страны в вопросах защиты прав и интересов женщин. СССР совершил настоящую революцию в отношении к материнству и детству. Наша Советская Родина первой признала право женщины на достойную оплату труда и гарантированный отдых, предоставила ей возможность голосовать и избираться на выборах.

Советское государство сделало всемирно известными имена ученых Магдалины Покровской и Натальи Бехтеревой, передовиков производства Паши Ангелиной и Маруси Виноградовой, политиков Александры Коллонтай и Екатерины Фурцевой, космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

Советские девчонки были глубоко благодарны Отчизне и в суровый час шли ради неё на боевой и трудовой подвиг. В годы Великой Отечественной женщины отправлялись на фронт, трудились на заводах и в госпиталях, обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, освобождали Курск и Орёл, Белгород и Севастополь, Минск и Киев. Тысячи советских людей вдохновила на подвиг восемнадцатилетняя Зоя Космодемьянская. Вы – наши отважные подруги – и сегодня смело встали на борьбу с неонацизмом.

Милые наши женщины, любить вас – это настоящее счастье и большая ответственность. С вами, наши дорогие мамы и дочери, жены и сёстры связаны самые нежные чувства и самые светлые воспоминания. Как никто другой, вы умеете вдохновлять и поддерживать, побуждать к новым открытиям и свершениям. Спасибо вам за ваше внимание и заботу!

В этот замечательный день особенно хочется пожелать вам безмерного счастья, мира и благополучия, тепла и радостных улыбок!

Пусть всё невозможное станет для вас возможным, а жизнь будет полна добрых новостей и приятных событий!

 

 

С уважением,

 

Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ

 