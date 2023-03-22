«Это твоя партия». Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к гражданам России

«Уважаемые товарищи! Друзья мои и соратники!
Возрождению нашей партии исполнилось 30 лет. Несколько поколений коммунистов прошли путь от антизаконного ельцинского запрета до ведущей оппозиционной силы России. До политического объединения, выражающего интересы рабочего класса и крестьянства, ветеранов и молодежи, интеллигенции и защитников Отечества.
Организации, отбившей все попытки выдавить коммунистов на обочину политической жизни. Союза единомышленников, способного бороться за достойную и счастливую жизнь трудового народа.
Коммунисты всегда шли впереди. Освобождая молодую Республику Советов от интервентов. Реализуя ленинский план ГОЭЛРО. Создавая индустриальную мощь страны в годы сталинских пятилеток. Это они первыми поднимались в атаку в годы Великой Отечественной. Работали до седьмого пота, возрождая города и сёла. Прорывались в космические дали. Создавали ракетно-ядерный щит Родины.
Сегодня КПРФ вновь ведёт тяжёлые бои с капиталистической реакцией за право народа идти путём правды, добра и созидания – путем социализма! Мы настойчиво продолжаем дело тех, кто помог возродить нашу партию. И мы не имеем права обмануть их мечтания и надежды, обесценить их труды и свершения. Развёртывая нашу борьбу, мы призваны привести в ряды КПРФ новых убеждённых, деятельных соратников, верящих в силу великих идей коммунизма.
Товарищи! Мы обращаемся к вам в поистине судьбоносный момент. Всем уже очевидно, что капитализм зашел в полный тупик. Наша планета вступила в период острых конфликтов и больших перемен. Нерв отечественной и мировой истории накалился до предела. США и их натовские подельники открыто заявляют о желании уничтожить Россию. Чтобы защитить себя, стране нужна принципиально новая политика. Именно такую политику предлагает наша партия.
Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» закономерно получила многомиллионную поддержку. Её одобрили авторитетные учёные и производственники, специалисты и эксперты. Она подтвердила свою эффективность через работу народных предприятий. Плодотворность наших подходов продемонстрировали своей работой Анатолий Локоть в Новосибирске, Сергей Левченко в Приангарье, Андрей Клычков на Орловщине, Валентин Коновалов в Хакасии, Алексей Русских в Ульяновской области.
Друзья и соратники! Мы прошли с вами большой и трудный путь, всегда понимали и поддерживали друг друга. И мы хорошо знаем, что пополнение партии – это не простое увеличение численности. Это работа творческая и вдохновенная. Она требует прочной опоры на нашу историю и культуру, на ценности справедливости и коллективизма. Это поистине священная миссия – во имя Отчизны, ради будущего наших детей и внуков!
Перед нами стоят особые гуманистические задачи. В целях спасения нашей молодежи, наказанной изуродованным российским образованием. Для победы над антисоветизмом и русофобией. Ради тех, кого опутали лживые витии либерализма, провластные охранители многолетней деградации, продажные разрушители души и совести.
В своём «хождении в народ» мы обязаны быть яркими и убедительными. Мы обязаны напомнить о том, что полководцы Великой Отечественной войны гордились своей принадлежностью к партии коммунистов. В их победных рядах – Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, Александр Василевский и Родион Малиновский, Иван Конев и Василий Чуйков, Иван Черняховский и Иван Баграмян, Фёдор Толбухин и Николай Кузнецов.
Наш долг – показывать, как воевали с нацизмом писатели-коммунисты: Константин Симонов – автор знаменитого «Жди меня», Алексей Сурков – создатель проникновенной «Землянки», Александр Фадеев – автор легендарной «Молодой гвардии», выброшенной «реформаторами» из школьной программы. Мы призваны напомнить и о гениальном творчестве нобелевского лауреата Михаила Шолохова.
Нам надлежит поведать, что именно коммунисты явились создателями великой советской науки, первопроходцами в самых перспективных областях деятельности. Именно они – Сергей Королев и Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш и Юрий Гагарин, Герман Титов и Виталий Севастьянов – открывали человечеству космическую эру.
Мы обязаны рассказать, как легендарные разведчики разных стран помогали нашей стране противостоять злу. Они делали это не ради корысти, а в силу убеждений и личных симпатий к Советской власти.
Давайте чаще называть имена коммунистов – выдающихся друзей Советского Союза. Представителей Компартии Франции Луи Арагона, Анри Барбюса и Жана Ришара-Блока. Члена Коммунистической партии Германии Иоганнеса Бехера. Члена РКП(б) чеха Ярослава Гашека. Одного из основателей компартии США Джона Рида и её представителя Теодора Драйзера. Члена компартии Чехословакии Юлиуса Фучика. Мы должны доказать и убедить, что такие люди составляют цвет мировой культуры, соль земли и гордость планеты. Наследовать их убеждения – самая достойная, почётная и высокая миссия.
Мы должны объяснить, что злобные наветы на Ленина – это подлое предательство великих идей, которые никому не убить. Вот и сегодня правда о ленинско-сталинской модернизации всё отчётливее проступает на полотне Истории. Эта правда в том, что победа Красной Армии в Гражданской войне – это Ленинская победа над Антантой и спасение целостности России. Что Победа в Великой Отечественной войне – это победа Сталинской внутренней и внешней политики, обеспечившей разгром германского фашизма и японского милитаризма. Под руководством коммунистической партии советский народ вознёс человечество к таким высотам, что лучшие в мире умы склонили свои головы в глубоком почтении перед гением Ленина и победной поступью Сталина.
Мы только что отметили 100-летие образования СССР. Исторические подвиги Советского Союза стали прямым результатом Великой Октябрьской социалистической революции. Приближается столетие первого Ленинского призыва. Партия объявила его в 1924 году после ухода из жизни основателя большевизма. В ВКП(б) пришла 241 тысяча новых партийцев.
Ленинские политические уроки убедительны, очевидны и доказуемы. В этом – сила нашей аргументации и наших действий. В этом – залог новых побед коммунистов. Каждый день наша правота прорывается сквозь смрад агрессивного и циничного капитализма. Она глядит на нас через хронику массовых европейских протестов. Сквозь забастовочный дым Франции под звуки «Марсельезы» и «Интернационала». Через надежды молодых немцев, чтущих имена Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Она воплощается в невероятной стойкости Кубы и КНДР, в выдающихся победах Вьетнама и головокружительных успехах могучего Китая. Красный стяг Великого Октября и Великой Победы поднимают над собой их наследники, вступившие в сражение с бандеровщиной и натовской агрессией.
В окна всей нашей планеты рвется «ветер слева». Это ветер больших надежд и спасительных перемен. Только они защитят мир от новых братоубийственных войн и разрушительных кризисов, угнетающей бедности и жестокой эксплуатации. В отличие от катаклизмов природы ветры Истории подвластны воле людей. Чтобы не остаться беспомощной песчинкой в потоке бурных событий, люди давно научились объединяться и бороться вместе.
Коммунистическая партия – вот главный инструмент тех, кто служит самым светлым идеалам и ценностям на земле. Это та самая армия, которая создана сражаться за правду и справедливость. За человеческое достоинство. За мир труда и созидания, чести и доброты. Это армия твёрдой опоры на науку, творческих озарений и самых высоких помыслов.
Каждый из нас, российских коммунистов, обязан включиться в дело нового Ленинского призыва. Наша партия должна «нарастить мускулы», чтобы штурмовать большие высоты. Если возьмёмся за дело честно и энергично, то сможем решить эту важнейшую задачу.
У нас есть особое право – сказать каждому достойному человеку: КПРФ – это твоя партия! Это твоя надежда и опора! Это твоя мужественная и храбрая защита! В дни судьбоносной схватки добра со злом наша партия наставит на верный путь, укажет дорогу в будущее. Дорогу справедливости дружбы и народовластия, дорогу социализма!»
Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ