В Симферополе отпраздновали день космонавтики

Сегодня, в честь Дня космонавтики коммунисты Симферопольского городского отделения и рескома КРО КПРФ поздравили всех с праздником и возложили цветы к памятникам первому человеку в космосе Юрию Алексеевичу Гагарину и выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королеву.
В мероприятии также приняли участие члены Союза советских
офицеров, ВЖС «Надежда России» и ученики младших классов Симферопольской школы
№27.
С речью выступил первый секретарь Симферопольского
городского отделения КПРФ Василий Саенко.
Он поздравил присутствующих с этим прекрасным праздником,
рассказал детям историю о полете Юрия Гагарина в космос, а также напутствовал
молодое поколение.
Не смотря на пасмурную погоду, участники мероприятия
улыбались друг другу.