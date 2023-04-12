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среда, 12 апреля 2023 г.

В Симферополе отпраздновали день космонавтики

Сегодня, в честь Дня космонавтики коммунисты Симферопольского городского отделения и рескома КРО КПРФ поздравили всех с праздником и возложили цветы к памятникам первому человеку в космосе Юрию Алексеевичу Гагарину и выдающемуся конструктору Сергею Павловичу Королеву.

В мероприятии также приняли участие члены Союза советских офицеров, ВЖС «Надежда России» и ученики младших классов Симферопольской школы №27.

С речью выступил первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко.

Он поздравил присутствующих с этим прекрасным праздником, рассказал детям историю о полете Юрия Гагарина в космос, а также напутствовал молодое поколение.

Не смотря на пасмурную погоду, участники мероприятия улыбались друг другу.