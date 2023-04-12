Поздравление с Днём космонавтики от первого секретаря Комитета КРО КПРФ Сергея Богатыренко

Сегодня, 12 апреля, планета Земля празднует День космонавтики, день, когда офицер Советской Армии, коммунист Юрий Гагарин, первым из людей вышел в космическое пространство.
Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с праздником – Днём Космонавтики!
Наша страна 12 апреля 1961 года, в то время Советский Союз, открыла человечеству путь в космос. Мы гордимся настоящими героями – первым космонавтом Земли, коммунистом, советским офицером Юрием Гагариным, женщиной-космонавтом Светланой Савицкой, ставшей дважды Героем Советского Союза, плеядой советских учёных во главе с С.П.Королёвым, К.Э.Циолковским, всеми нашими соотечественниками, внёсшими неоценимый вклад в освоение космоса. Тот легендарный полёт не состоялся бы без участия советских учёных, исследователей, инженеров и конечно же рабочих, чьими руками строилась наша космонавтика. Но главная заслуга советского строя и Коммунистической партии Советского Союза, которая особое внимание уделяла науке и промышленности и помогала материализовать любые мечты в жизнь!
Благодаря мужеству, смелости, таланту и патриотизму советского народа страна на протяжении многих десятилетий являлась лидером в покорении внеземного пространства.
От всей души хочу пожелать дальнейших успехов в освоении передовых технологий, за которыми будущее, вернуть былую славу нашей космонавтике. Развивая космическую отрасль, мы поднимем на новые высоты нашу науку и производство, что станет основой для трудов молодого поколения.
Первый секретарь Комитета КРО КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко