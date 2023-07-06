Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Вопрос о том, чем так заняты единороссы и их чиновники, если люди вынуждены идти за помощью к коммунистам, наверняка волнует многих. И около сотни крымчан пришли на прием к депутату Госдумы РФ от фракции КПРФ Юрию Синельщикову для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение своих проблем. Судите сами, некоторые годами не могут добиться от местных чиновников внесения в план их земельных участков, при этом тома переписки с гражданами уже достигли внушительных размеров. Кто-то добивается справедливости в борьбе с управляющими компаниями. Иные не могут получить полагающиеся им льготы. Ни один из тех, кто пришел на прием в Ялте и Евпатории, не остался без внимания депутатов-коммунистов.
Это скорее подтверждает правило, что пора прислушаться к партии, которая из года в год предлагает президенту правительству действенные шаги по выходу из кризиса. Обновленная программа КПРФ, представленная на третьем Орловском международном экономическом форуме, охарактеризована Геннадием Зюгановым как программа развития, победы и мира. Кроме этого участники форума обсудили ряд важнейших вопросов, касающихся различных аспектов жизни нашей страны, о том, как проходило мероприятие и чем запомнилось участникам, вы можете прочитать на страницах нашей газеты.
Глубоко понимая сложившуюся ситуацию в стране и в Республике Крым, депутат Симферопольского городского совета, первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ, председатель Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники сельхозмашиностроения Республики Крым Василий Саенко предлагает инициативу по созданию на полуострове предприятия по ремонту и технической поддержке сельхозтехники. Он подробно рассказал нашим читателям о том, зачем это нужно, как это сделать и что станет итогом реализации данной инициативы.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»