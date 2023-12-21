Вышел в свет итоговый номер газеты «Коммунист Крыма» 2023 года

Дорогие читатели!
Год завершается и осталось совсем немного до того мига, когда под бой кремлевских курантов мы проводим этот и встретим следующий 2024 год. Каким он будет? Думаем, что однозначно непростым, но не менее насыщенным различными события. Грядущий год будет годом принятия важных решений, годом, когда каждый россиянин должен будет сделать свой взвешенный выбор. Именно от нас зависит, какой станет наша страна и кто будет ей руководить. Имея четкую программу, коммунисты сделают свой выбор и призывают всех неравнодушных граждан присоединиться и вместе определить судьбу всей России, вместе найти выход из затянувшегося кризиса.
На страницах нашей газеты на протяжении всего года мы
рассказывали о том, как КПРФ помогает простым людям, какие вопросы она решает и
как видит будущее России. Этот номер не стал исключением – мы разместили
материалы о тех событиях, которые произошли за последнее время в Крыму и в
России в целом, о людях, живущих рядом с нами, и их непростой судьбе. Мы
рассказываем о том, что, по нашему мнению, интересно широкой аудитории
читателей.
Искренне надеемся, что в следующем году вы, дорогие
читатели, будете и далее вместе с газетой «Коммунист Крыма» узнавать новое и
менять свою жизнь. Мы, в свою очередь, с большой охотой будем делиться
новостями и писать интересные и актуальные материалы для вас.
Уже открыта подписка на первое полугодие 2024 года, и мы
ждем вашей читательской поддержки. Наша редакция поздравляет вас с наступающими
новогодними праздниками и желает всем крепкого здоровья, оптимизма и бодрости
духа, а также исполнения желаний!
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Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.
Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»