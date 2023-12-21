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четверг, 21 декабря 2023 г.

О возможности привлечения обучающихся к общественно полезному труду

Положениями ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об образовании) регламентированы обязанности и ответственность обучающихся.

Федеральным законом от 04.08.2023 № 479-ФЗ обязанности обучающихся дополнены новыми нормами.

Теперь обучающиеся обязаны поддерживать чистоту и порядок в образовательной организации, а также с учетом возрастных и психофизических особенностей участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой.

Поправками также скорректированы положения ч. 4 ст. 34 Закона об образовании, в которой ранее содержался запрет на привлечение обучающихся без их согласия и согласия законных представителей к труду, не предусмотренному образовательной программой.

После принятия закона с 04.08.2023 привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой, осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Таким образом, привлечение школьников к общественно полезному труду возможно, но в рамках требований, установленных Законом об образовании и трудовым законодательством.

 