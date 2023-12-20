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среда, 20 декабря 2023 г.

Обязанность взносов на капитальный ремонт МКД

 В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении срока, установленного законом, который составляет не менее трех и не более возьми календарных месяцев начиная со следующего месяца в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта в которую включен этот многоквартирный дом.

Вместе с тем, законодательством предусмотрена льгота на капитальный ремонт отдельных категорий граждан, таких как – одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, которые достигли возраста 70 лет – им предусмотрена льгота в размере 50 процентов, людям 80 лет – в размере 100 процентов, а также льгота предусмотрена проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и неработающих инвалидов 1 и 2 групп. Предоставление льгот регулируется п. 2.1. ч.2 Жилищным кодексом Российской федерации.

 Для оформления льготы на капитальный ремонт гражданам необходимо обратится с соответствующим заявлением и документами, которые подтверждают статус в Департамент труда и социальной защиты Администрации города Симферополя, который находится на бульваре Франко, 25 в городе Симферополь.

В 2-х случаях предусмотрено полное освобождение от платежей за капремонт: нахождение дома в аварийном состоянии и подлежащим сносу, а также, если жилые помещения и земельный участок под ними изымаются в пользу государства.

 

Помощник прокурора района   Н.С. Пономарева

 