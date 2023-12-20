Обязанность взносов на капитальный ремонт МКД

В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт в многоквартирном доме.
Обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме
по истечении срока, установленного законом, который составляет не менее трех и
не более возьми календарных месяцев начиная со следующего месяца в котором была
официально опубликована утвержденная региональная программа капитального
ремонта в которую включен этот многоквартирный дом.
Вместе с тем, законодательством предусмотрена льгота на
капитальный ремонт отдельных категорий граждан, таких как – одиноко проживающие
неработающие собственники жилых помещений, которые достигли возраста 70 лет –
им предусмотрена льгота в размере 50 процентов, людям 80 лет – в размере 100
процентов, а также льгота предусмотрена проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и
неработающих инвалидов 1 и 2 групп. Предоставление льгот регулируется п. 2.1.
ч.2 Жилищным кодексом Российской федерации.
Для оформления льготы на капитальный ремонт
гражданам необходимо обратится с соответствующим заявлением и документами,
которые подтверждают статус в Департамент труда и
социальной защиты Администрации города Симферополя, который находится на
бульваре Франко, 25 в городе Симферополь.
В 2-х случаях предусмотрено полное
освобождение от платежей за капремонт: нахождение дома в аварийном состоянии и
подлежащим сносу, а также, если жилые помещения и земельный участок под ними
изымаются в пользу государства.
Помощник
прокурора района Н.С. Пономарева