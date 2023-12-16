Поиск по газете

суббота, 16 декабря 2023 г.

Что такое патриотизм

 "Патриотизм – это не набор лозунгов. Он не может вечно витать в воздухе. Вне почвы высокое чувство патриотизма не прорастает и не развивается. Это учителю или поэту для выражения духовного настроя достаточно романтической заряженности и яркого, честного слова. 

Президенту и губернатору, министру и мэру этого мало. Те, кто наделены полномочиями, призваны доказывать патриотизм делом. Прежде всего, через свою политическую линию, через социально-экономический курс. Иначе – никак. В противном случае это станет попыткой обмана. А распознавать такие фокусы наш народ умеет неплохо".


Из обращения Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к народу России "Уроки 1993-го и время выводов".