Что такое патриотизм

"Патриотизм – это не набор лозунгов. Он не может вечно витать в воздухе. Вне почвы высокое чувство патриотизма не прорастает и не развивается. Это учителю или поэту для выражения духовного настроя достаточно романтической заряженности и яркого, честного слова.
Президенту и губернатору, министру и мэру этого мало. Те, кто наделены полномочиями, призваны доказывать патриотизм делом. Прежде всего, через свою политическую линию, через социально-экономический курс. Иначе – никак. В противном случае это станет попыткой обмана. А распознавать такие фокусы наш народ умеет неплохо".