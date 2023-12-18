Талантливая молодежь создаст эскиз мурала героям и памятника Папанину

Такие задачи были поставлены перед участниками Межрегионального крымского форума «АРТ ЮГ», который открылся 15 декабря в Симферополе. Площадкой для общения участников мероприятия стал зимний сад Академии строительства и архитектуры.
По словам руководителя РООО «Городские реновации» в РК Ильи Комаровского,
форум «АРТ ЮГ» – проект, совмещающий теорию и практику: образовательные лекции
и реальные проекты, которые позволят талантливым студентам реализовать свой
потенциал! Программа форума рассчитана на месяц работы со студентами и в
завершение пройдет итоговое мероприятие, где каждый автор и творец сможет
защитить свой проект.
В рамках практики студенты будут работать над следующими
проектами:
- Разработка эскиза и реализация мурала на фасаде школы в
Симферополе.
- Разработка эскиза памятника-стелы Ивану Папанину и его
реализация, установка в Симферополе.
- Проработка сценариев пользования общественным
пространством, которое уже совсем скоро будет реализовано у сквера Суворова.
Инициатором увековечивания памяти нашего знаменитого земляка
Ивана Дмитриевича Папанина — советского исследователя Арктики, дважды Героя
Советского Союза, доктора географических наук, контр-адмирала выступил руководитель
Крымской республиканской общественной организации инвалидов войны, вооруженных
сил, участников боевых действий Юрий Осипенко. В рамках форума он обосновал
молодежи необходимость открытия памятника Ивану Папанину в столице Республики
Крым.
Именно он обратился с просьбой оказать содействие в
разработке проекта будущего памятника к депутату ГС РК от фракции КПРФ Илье
Донченко, который совместно с руководителем РООО "Городские
реновации" для решения этой задачи организовал форум для молодежи.
Подобные мероприятия дают возможность молодежи реализовывать
свои профессиональные навыки.