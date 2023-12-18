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понедельник, 18 декабря 2023 г.

Талантливая молодежь создаст эскиз мурала героям и памятника Папанину

 Такие задачи были поставлены перед участниками Межрегионального крымского форума «АРТ ЮГ», который открылся 15 декабря в Симферополе. Площадкой для общения участников мероприятия стал зимний сад Академии строительства и архитектуры.

По словам руководителя РООО «Городские реновации» в РК Ильи Комаровского, форум «АРТ ЮГ» – проект, совмещающий теорию и практику: образовательные лекции и реальные проекты, которые позволят талантливым студентам реализовать свой потенциал! Программа форума рассчитана на месяц работы со студентами и в завершение пройдет итоговое мероприятие, где каждый автор и творец сможет защитить свой проект.

В рамках практики студенты будут работать над следующими проектами:

- Разработка эскиза и реализация мурала на фасаде школы в Симферополе.

- Разработка эскиза памятника-стелы Ивану Папанину и его реализация, установка в Симферополе.

- Проработка сценариев пользования общественным пространством, которое уже совсем скоро будет реализовано у сквера Суворова.

Инициатором увековечивания памяти нашего знаменитого земляка Ивана Дмитриевича Папанина — советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, доктора географических наук, контр-адмирала выступил руководитель Крымской республиканской общественной организации инвалидов войны, вооруженных сил, участников боевых действий Юрий Осипенко. В рамках форума он обосновал молодежи необходимость открытия памятника Ивану Папанину в столице Республики Крым.

Именно он обратился с просьбой оказать содействие в разработке проекта будущего памятника к депутату ГС РК от фракции КПРФ Илье Донченко, который совместно с руководителем РООО "Городские реновации" для решения этой задачи организовал форум для молодежи.

Подобные мероприятия дают возможность молодежи реализовывать свои профессиональные навыки.