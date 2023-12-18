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понедельник, 18 декабря 2023 г.

Содержание земельного участка является обязанностью его собственника

 Как указано в ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя содержания земельного участка возлагается на их собственников.

Кроме того, статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков (далее также - владельцы), обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, а также осуществлять мероприятия по охране земель.

В зависимости от целевого назначения земельного участка его зарастание сорной растительностью может повлечь административную ответственность.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 13 ЗК РФ владельцы сельскохозяйственных угодий должны проводить мероприятия по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Невыполнение гражданами указанных мероприятий влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб.

Кроме того, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрено, что к вопросам органов местного самоуправления относится в том числе утверждение правил благоустройства поселения.

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.

Для собственника земельного участка существует риск привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 8.2 или ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ или, в случае существенного нарушения общественных отношений, причинения крупного размера ущерба окружающей среде, по ст. 247, 254 Уголовного кодекса РФ.

 

 

 