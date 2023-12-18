Содержание земельного участка является обязанностью его собственника

Как указано в ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя содержания земельного участка возлагается на их собственников.
Кроме того, статьей 42 Земельного
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственники земельных участков
и лица, не являющиеся собственниками земельных участков (далее также -
владельцы), обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту, а также осуществлять мероприятия по охране
земель.
В зависимости от целевого назначения
земельного участка его зарастание сорной растительностью может повлечь
административную ответственность.
Согласно пп. 3 п. 2 ст. 13 ЗК РФ
владельцы сельскохозяйственных угодий должны проводить мероприятия по их защите
от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями.
Невыполнение гражданами указанных
мероприятий влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в
виде административного штрафа в размере от 20 000 до 50 000 руб.
Кроме того, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», предусмотрено, что к вопросам органов местного
самоуправления относится в том числе утверждение правил благоустройства
поселения.
Границы уборки указанных территорий
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или
межевого плана.
Для собственника земельного участка
существует риск привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 8.2 или ч. 2 ст. 8.6
КоАП РФ или, в случае существенного нарушения общественных отношений,
причинения крупного размера ущерба окружающей среде, по ст. 247, 254 Уголовного
кодекса РФ.