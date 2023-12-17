Конфискация автомобиля при езде в нетрезвом виде

Внесенными в часть 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации изменениями с 25.07.2022 законодатель предусмотрел конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость), 264.2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами), 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Следует понимать, что
возможность конфискации транспортного средства у виновного лица не ставится в
зависимость от его семейных и иных личных обстоятельств, а отсутствие в
уголовном деле процессуального решения о признании транспортного средства
вещественным доказательством, его нерегистрация в уполномоченных органах также
не ограничивает возможность применения судом данной меры ответственности.
Нарабатывается
практика обращения в доход государства транспортных средств, переданных после
совершения преступления во владение третьим лицам.
Наличие
предварительного договора купли-продажи также не свидетельствует о переходе
права собственности на автомобиль, так как в соответствии с нормами
гражданского законодательства оно приобретается с момента фактической передачи
транспортного средства.
Применение
обеспечительных мер и последующая конфискация данных транспортных средств
являются эффективной мерой профилактики преступлений и иных правонарушений на
дорогах, лишая виновных средств для их совершения в будущем.
Помощник прокурора
района О.В. Космацкая