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воскресенье, 17 декабря 2023 г.

Конфискация автомобиля при езде в нетрезвом виде

Внесенными в часть 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации изменениями с 25.07.2022 законодатель предусмотрел конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость), 264.2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами), 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Следует понимать, что возможность конфискации транспортного средства у виновного лица не ставится в зависимость от его семейных и иных личных обстоятельств, а отсутствие в уголовном деле процессуального решения о признании транспортного средства вещественным доказательством, его нерегистрация в уполномоченных органах также не ограничивает возможность применения судом данной меры ответственности.

Нарабатывается практика обращения в доход государства транспортных средств, переданных после совершения преступления во владение третьим лицам.

Наличие предварительного договора купли-продажи также не свидетельствует о переходе права собственности на автомобиль, так как в соответствии с нормами гражданского законодательства оно приобретается с момента фактической передачи транспортного средства.

Применение обеспечительных мер и последующая конфискация данных транспортных средств являются эффективной мерой профилактики преступлений и иных правонарушений на дорогах, лишая виновных средств для их совершения в будущем.

 

 

Помощник прокурора района   О.В. Космацкая

 

 