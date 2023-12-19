Геннадий Зюганов: Мы открыты к диалогу и честной борьбе

15 декабря на завершающем в 2023 году заседании Государственной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов.- Уважаемые депутаты!
Уходящий год стал одним из самых сложных в нашей истории. Фракция КПРФ и народно-патриотические силы посвятили его, в первую очередь, борьбе с фашизмом, сплочению общества и реализации тех обязательств, которые мы давали своим избирателям.
Главный смысл парламентской работы сегодня – это борьба с теми, кто объявил нам войну. Наша страна в битве с фашизмом потеряла 27 миллионов лучших сыновей и дочерей. Не случайно вчера президент начал свою четырехчасовую встречу с гражданами и журналистами с темы СВО.
Мы максимально поддержали спецоперацию и продолжаем эту работу. КПРФ направляет в зону СВО свои гуманитарные конвои. Мы все делаем для того, чтобы оздоровить детей, прибывающих из воссоединившихся с Россией регионов. В Подмосковье мы приняли уже 16 тысяч детей, специально для них построили военно-спортивный лагерь. 25 декабря отправим новогодний конвой, в котором будет 150 тысяч подарков. Наш депутат Н.В. Коломейцев уже отправил 51 тысячу подарков, и я считаю, что это очень важно.
Что касается вопросов управления, благодарю Председателя Государственной Думы В.В. Володина за то, что он в этом году организовал много поездок в интересные коллективы. И последняя поездка в центр управления работой правительства весьма знаменательна.
Но хотел бы обратить внимание и на проблемы, которые мы не имеем права игнорировать.
Если посмотреть наши национальные проекты, то первые три строчки в них занимают образование, культура и цифровая экономика. Если бы мы в ходе рассмотрения бюджета удвоили и утроили ассигнования на эти цели, то положение и внутри страны, и на фронте было бы на порядок лучше.
В этом году мы отметили пять знаменательных дат. Исполнилось 80 лет знаменитым победам 1943-го. И мы настойчиво формировали общественное мнение, опираясь на эти выдающиеся даты, на нашу историческую память. Без опоры на великий опыт ленинско-сталинской модернизации нам не обеспечить новые победы.
Мы отметили 80-летие Сталинградской битвы – одного из самых героических событий не только в истории Великой Отечественной войны, но и в истории человечества. Не случайно, в конце 1943-го в Тегеране по поручению короля Англии Георга VI премьер-министр Черчилль вручил Сталину меч, на котором было написано: «Крепкому, как сталь, храброму Советскому народу за победу под Сталинградом». В тех сражениях взяли в плен почти сто тысяч отборных фашистских вояк, которые собирались перекрыть Волгу и оставить моторы наших машин и самолетов без бакинской нефти.
У меня на Родине, на Орловщине, мы отметили 80-летие Орловско-Курской битвы, в которой был сломан хребет фашистскому зверю. Провели там праздник Русского поля. Ведь впервые моя Орловская земля произвела по семь тонн хлеба на каждого жителя нашей Родины. Это лучший урожай в стране. Мы, с моим заместителем Владимиром Ивановичем Кашиным, провели там Третий международный экономический форум, который утвердил нашу Программу Победы. И с этой программой наша команда пойдет на президентские выборы.
Я благодарю руководителей комитетов Госдумы и, прежде всего, Николая Михайловича Харитонова, который показывает пример того, как можно в нынешних условиях реализовывать сложную задачу поддержки Сибири, Севера и Дальнего Востока. Он единственный из руководителей комитетов, кто вместе с депутатами выезжал во все одиннадцать территорий – от Певека до Посьета. Встречался с жителями и обсуждал те инициативы, которые президент Путин с Председателем КНР Си Цзиньпином наметили, реализуя стратегическую программу тесного взаимодействия России и Китая.
Хочу особо поблагодарить Владимира Ивановича Кашина, который показал пример того, как в нынешних условиях думать о земле, об аграриях, о народных предприятиях. По его инициативе принята целая серия законов, позволяющих нашему сельскому хозяйству и дальше уверенно наращивать урожайность.
Но я крайне огорчен тем, что, несмотря на огромный урожай, ни в одном магазине хлеб не подешевел ни на копейку. Если бы вы приняли наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, медикаменты и услуги ЖКХ, мы бы сегодня не сталкивались с такими проблемами. И президент не получал бы по два миллиона вопросов, из которых почти треть связана с жилищно-коммунальным хозяйством.
Особо хочу поблагодарить Ивана Ивановича Мельникова, Юрия Вячеславовича Афонина и Дмитрия Георгиевича Новикова, которые многое сделали для развития социальной сферы. Они добиваются того, чтобы страна была умной, образованной, а граждане – физически развитыми.
Команда спортклуба КПРФ в этом году стала абсолютным чемпионом по мини-футболу во всех категориях: это и дети, и юноши, и студенты. Также она победила и в суперлиге. А недавно наша команда по шахматам во главе с Ю.В. Афониным выиграла Кубок России, оставив позади очень сильные коллективы.
Сегодня тон в заботе о детях задает Нина Александровна Останина. Она много сил вложила в то, чтобы был принят закон о многодетных семьях. Вчера президент очень грамотно и профессионально рассуждал на эту тему. Но если бы вы приняли этот закон, ему бы не пришлось уходить от проблемы, связанной со сбережением народа. Ведь мы - единственная страна в мире, которая в год теряет по полмиллиона граждан. Только русские после предательского 1991-го потеряли 31 миллион человек. Это на 11 миллионов больше, чем в годы Великой Отечественной войны. Нам всё равно придется принимать этот закон, потому что вопрос усиления поддержки семей с детьми не терпит отлагательств.
Для нас исключительно важно помочь избирателям честно сделать свой выбор. Мы подготовили целый пакет законов, которые позволят нам активизировать диалог с гражданами, сделать его ещё более содержательным. Готовы и инициативы, позволяющие принять решение по дальнейшему ремонту Конституции. Наш депутат Юрий Петрович Синельщиков вместе с большой группой юристов подготовил целый пакет законов. Это и закон о Конституционном Собрании, и новый Избирательный Кодекс. Сейчас он завершает подготовку нового Трудового Кодекса. Такой Кодекс впервые был принят в Советской России в 1918 году. Он показал пример того, что такое забота о человеке, ввел восьмичасовой рабочий день, декретный отпуск, а также отрегулировал все, что связано с поддержкой талантливых учёных, деятелей культуры.
Я считаю, что мы недооцениваем те вызовы, которые нам брошены. Ответ на них потребует согласованных усилий и полноценного диалога. Руководитель фракции «Единая Россия» В.А. Васильев и руководитель фракции «Справедливая Россия» С.М. Миронов умеют вести такой диалог. Но мы иногда не слышим друг друга, потому что исполнительная власть довольно часто дает отрицательные отзывы на законы, требующие скорейшего принятия.
У нас в пакете было 174 закона. 84 из них мы провели. Мы также организовали 29 слушаний и круглых столов и 6 крупных выставок. Показали вам, как живёт уникальный регион - Хакасия, где, несмотря на 200 черных технологов, наш кандидат Коновалов выиграл выборы главы республики. А на выборах в региональный парламент мы получили 39% голосов избирателей.
КПРФ открыта к диалогу и честной борьбе. Но без крупных проектов страна не может развиваться. На встрече с президентом я предложу целый ряд таких проектов. Их реализация в советское время вывела нашу тысячелетнюю державу в авангард человечества. Благодаря им, мы одолели фашизм, прорвались в космос, создали ракетно-ядерный паритет. Это то, что делает нас великой державой, и чем смогут гордиться будущие поколения.
Но, хотел бы обратить ваше внимание на то, что впереди маячат серьёзные угрозы. Прежде всего, это ресурсное истощение. А ведь в наших природных кладовых сосредоточена треть главных мировых ресурсов. Важнейшие из них – вода, хвойные леса и черноземы. Станем их беречь – и все будет в порядке! Николай Васильевич Коломейцев внес целый ряд предложений на эту тему. И если бы вы к нему прислушались, наше положение было бы гораздо легче.
Уже началось великое переселение народов. Натовцы и американцы разгромили Ливию, в клочья разорвали на обочине Муаммара Каддафи. А ведь он перекрывал поток беженцев из Африки в Европу. Я был у него и видел, как много он сделал для своего народа. Любой родившийся ребенок получал серьёзную поддержку от государства и гарантию приобретения собственного жилья в будущем. А сегодня Европа захлебывается от нашествия мигрантов, и нам оно тоже грозит. Неслучайно Святейший Патриарх Кирилл на 25-м Всемирном Русском Соборе уделил особое внимание этой угрозе, чреватой большим столкновением и кровопролитием.
Многие сейчас говорят об искусственном интеллекте. Я вижу, как носится с ним Греф. Но я ему еще при встрече, которую организовал Председатель нашей Думы, говорил: искусственный интеллект в руках плохого человека – только во зло. Ведь у искусственного интеллекта нет, и не может быть ни души, ни совести. Он не в состоянии действовать, опираясь на человеческий нравственный закон. И если вы отдадите его на откуп злым людям, это будет концлагерь похлеще, чем у Гитлера и Геббельса вместе взятых. Исключительно важно понять, что наступает эпоха управления человеческим поведением, когда вас программируют с помощью телефона и многих других устройств.
Все эти вопросы требуют очень профессионального осмысления и принятия исторических решений. Я считаю, что президент правильно заявил о том, что капитализм зашёл в тупик, и надо особое внимание уделить духовности, справедливости, коллективизму. Но для этого нужен иной финансово-экономический курс, иная бюджетная политика, иное использование наших ресурсов и честный диалог со всеми думающими, прогрессивными людьми. В этой связи мы всё сделаем для укрепления связей и с братским Китаем, и с нашими лево-патриотическими силами.
С Новым годом! Удачи всем!