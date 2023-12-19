Как обжаловать проверку в судебном порядке

В случае привлечения субъекта предпринимательства к административной ответственности контролирующим органом, то последний вправе обжаловать решение административного органа о привлечении к административной ответственности в Арбитражный суд.
В соответствии со ст. 208 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, заявление об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности
подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя
либо по месту нахождения административного органа, которым принято оспариваемое
решение о привлечении к административной ответственности.
Заявление может быть подано в
арбитражный суд в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого
решения, если иной срок не установлен федеральным законом.
В случае пропуска указанного срока он
может быть восстановлен судом по ходатайству заявителя.
По ходатайству заявителя арбитражный суд
может приостановить исполнение оспариваемого решения.
Следует отметить, что заявление об
оспаривании решения административного органа о привлечении к административной
ответственности государственной пошлиной не облагается.