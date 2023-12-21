В Крыму отметили День рождения И. В. Сталина

21 декабря в Ливадии крымские коммунисты возложили цветы к скульптуре Иосифа Виссарионовича Сталина в честь 144 годовщины со дня рождения.
Монумент, частью которого является фигура вождя народа, посвящен Ялтинской конференции 1945 года и изображает ее главных участников — Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Напомним, что памятник «Большой тройке» создан известным скульптором Зурабом Церетели и установлен в Ливадийском парке в 2015 году в честь 70-летия подписания на Ялтинской конференции руководителями трех союзных держав — СССР, Великобритании и США — антигитлеровской коалиции.
«Сегодня мы отмечаем День рождения гениального, выдающегося
отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно он сломил хребет фашизму, буквально
в кратчайшие сроки смог восстановить страну из пепла и послевоенной разрухи. И
в этот праздник мы хотим пожелать нашим ребятам, воюющим в зоне СВО, скорейшей
победы. Сейчас они, как когда-то наши деды и прадеды, адским трудом выкорчевывают
остатки фашизма», — отметил первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей
Богатыренко.
Также медалями в ознаменование 140-летия со дня рождения И.
В. Сталина были награждены ветераны партии — коммунисты Ялтинского горкома
КПРФ.
Сталина в истории нашей родины стала одной из ключевых, а
работа, проделанная им, неоценима. Именно благодаря ему дух наших дедов и
прадедов всегда был боевым. Они шли в атаку со словами: «За Родину! За Сталина!»,
— напомнил Сергей Богатыренко. — В военное время продолжало функционировать
производство, дети получали образование, были сделаны открытия в сфере науки,
шилась одежда — страна продолжала жить и развиваться, не взирая ни на какие трудности
войны. Народ сплотился в один огромный кулак, и ему удалось победить немецко-фашистских
захватчиков. Просто вдумайтесь, когда Советская армия освобождала Европу от
темного ига, она также разворачивала пункты гуманитарной помощи для жителей
освобожденных городов, чтобы те смогли поесть, одеться и т. д. Послевоенные
годы также ознаменовались для Советского Союза этапом становления и движения
вперед. Результаты этого процесса видны и по сей день: сколько всего советского
и качественного, в том числе и вооружения, нам оставил Иосиф Виссарионович. Его
роль велика во всех сферах жизни и деятельности СССР, даже в космонавтике!»
Напомним, что Иосиф Джугашвили, вошедший в историю под
псевдонимом Сталин, по официальной версии родился 21 (9 по ст. ст.) декабря 1879
года в городе Гори Тифлисской губернии в грузинской семье. Отец — Виссарион,
происходил из крестьян и был сапожником. Мать, Екатерина Георгиевна, также
происходила из семьи крепостных крестьян, работала поденщицей. В сентябре 1894
года Иосиф сдал приемные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую
духовную семинарию. Там он впервые познакомился с марксизмом и к началу 1895
года вступил в контакты с подпольными группами революционных марксистов,
высланных правительством в Закавказье.
На протяжении последующих годов принимал активное участие в
подпольной работе с другими социал-демократами, несколько раз был в ссылках, но
после февральской революции был освобожден, вернулся в Петроград, где руководил
деятельностью ЦК до приезда Ленина. В 1925 году Иосифа Виссарионовича назначили
генеральным секретарем ЦК.
«Выдающиеся лидерские качества, идеология и объединение
народа между собой в совокупности дало положительный результат, чтобы там не говорили
противники социалистического государства, именно Сталин сохранил Россию,
показал, что она значит для мира. Помимо внутренней политики, на мировой арене
СССР занимал лидирующие позиции, а не оставался на скамейке запасных. Сталин
своей деятельностью показал огромную любовь к Родине, населению Советского
Союза, самоотверженную борьбу за достижение благ трудящегося народа. Это вызывало
и вызывает сейчас огромную злобу у капиталистов и их прихвостней, продолжающих
поливать грязью имя и достижения Сталина, — отметил первый секретарь КРО КПРФ
Сергей Богатыренко. — И сейчас, общаясь с народом, понимаешь, что фигура
Сталина в наше время актуальна как никогда. Люди ждут перемен, жаждут лидера
честного, мудрого и справедливого, который бы навел порядок в нашей большой
стране!»
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ