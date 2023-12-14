Нина Останина: Школа стала некомфортна для детей

Как одна-единственная мера, принятый законно травле, никогда не сможет решить проблему скулшутинга, которая уже носит системный характер.
В наших образовательных организациях давным-давно уже происходят вещи, которые пугают родителей. Школа стала некомфортна для детей. В последние годы импульсом послужил коронавирус, когда образовательные организации закрылись от родителей, а для того, чтобы попасть туда и пообщаться с педагогами, надо было преодолеть серьезные преграды.
Сейчас школы идут по пути создания «ручных» родительских советов, комитетов, которые удобны и не возражают против чего бы то ни было. Иными словами, уже нет общешкольных родительских собраний, нет уже и периодических собраний классных руководителей с родителями. Триада «учитель-ученик-родитель» разрушена. Учитель остается сам по себе: надо выживать на 1,5-2 ставки. Родитель также оказывается сам по себе: у него нет времени уделять ребёнку, он занят тем, чтобы обеспечить детей, найти денег на репетитора. Сам по себе остается и ребёнок, который сидит в социальных сетях, получая разрушительные навыки.
Принятие закона о травле, безусловно, поможет: пропишем мы всё это, примем меры. Мне пишут родители, что таких детей надо изолировать. Но всё равно когда-то они вернутся в общество. Не в 15 лет, а уже в 20 лет, с ещё более сильной обидой. Ребёнок отомстит обществу, которое изолировало его! Нужно, чтобы школа стала для ребёнка вторым домом; незабываемым местом, куда хочется прийти, где хочется остаться, где не хочется расставаться со сверстниками. Сейчас сам термин «воспитание» в школу вернули, а «услуга» ликвидировали в законе, но ничего не изменилось в образовательном процессе внутри школы.
Мало принять закон о том, что такое травля, будем применять и меры административного воздействия, привлечения родителей. Сейчас это очень нужно, надо защитить наших детей. Но нужны ещё и меры, которые системно поменяли бы процессы воспитания и обучения в наших школах. Учитель должен стать вторым родителем для ребёнка. Сейчас это взрослый, иногда чуждый человек, который сам порой подвержен травле со стороны детей.
Госдума приняла закон о запрете смартфонов, на что отдельные родители сразу ополчились: а что, если учитель будет бить и травить ребёнка? Но разве можно было представить ещё тридцать лет назад, что учитель станет жандармом для ребёнка, а не воспитателем?
Вчера депутаты сразу говорили, что в школе нужны психологи. Да, конечно, нужны те психологи, к которым ребёнок бы сам пошёл добровольно. Это должны быть профессиональные школьные психологи, которых нужно готовить не на трехмесячных курсах.
Но важно ещё всё-таки и физически защитить детей, а для этого охранниками должны быть не 50-летние женщины, а специализированные охранники. Школу нужно охранять так же, как охраняют Госдуму, мэрию, Дом правительства, чиновников. Это должны быть профессиональные люди из Росгвардии, полиции. Деньги на это жалеть нельзя.
Ещё в ноябре 2021 года мы провели парламентские слушания после страшных историй в Перми и в Казани. Но ответ последовал такой: нет денег, образовательные организации сами заключают договоры с охранными предприятиями. Но этот вопрос должна взять на себя федеральная власть, как и все остальное, что касается образования, и не бросать это на муниципалитеты и регионы.
Сейчас школы идут по пути создания «ручных» родительских советов, комитетов, которые удобны и не возражают против чего бы то ни было. Иными словами, уже нет общешкольных родительских собраний, нет уже и периодических собраний классных руководителей с родителями. Триада «учитель-ученик-родитель» разрушена. Учитель остается сам по себе: надо выживать на 1,5-2 ставки. Родитель также оказывается сам по себе: у него нет времени уделять ребёнку, он занят тем, чтобы обеспечить детей, найти денег на репетитора. Сам по себе остается и ребёнок, который сидит в социальных сетях, получая разрушительные навыки.
Принятие закона о травле, безусловно, поможет: пропишем мы всё это, примем меры. Мне пишут родители, что таких детей надо изолировать. Но всё равно когда-то они вернутся в общество. Не в 15 лет, а уже в 20 лет, с ещё более сильной обидой. Ребёнок отомстит обществу, которое изолировало его! Нужно, чтобы школа стала для ребёнка вторым домом; незабываемым местом, куда хочется прийти, где хочется остаться, где не хочется расставаться со сверстниками. Сейчас сам термин «воспитание» в школу вернули, а «услуга» ликвидировали в законе, но ничего не изменилось в образовательном процессе внутри школы.
Мало принять закон о том, что такое травля, будем применять и меры административного воздействия, привлечения родителей. Сейчас это очень нужно, надо защитить наших детей. Но нужны ещё и меры, которые системно поменяли бы процессы воспитания и обучения в наших школах. Учитель должен стать вторым родителем для ребёнка. Сейчас это взрослый, иногда чуждый человек, который сам порой подвержен травле со стороны детей.
Госдума приняла закон о запрете смартфонов, на что отдельные родители сразу ополчились: а что, если учитель будет бить и травить ребёнка? Но разве можно было представить ещё тридцать лет назад, что учитель станет жандармом для ребёнка, а не воспитателем?
Вчера депутаты сразу говорили, что в школе нужны психологи. Да, конечно, нужны те психологи, к которым ребёнок бы сам пошёл добровольно. Это должны быть профессиональные школьные психологи, которых нужно готовить не на трехмесячных курсах.
Но важно ещё всё-таки и физически защитить детей, а для этого охранниками должны быть не 50-летние женщины, а специализированные охранники. Школу нужно охранять так же, как охраняют Госдуму, мэрию, Дом правительства, чиновников. Это должны быть профессиональные люди из Росгвардии, полиции. Деньги на это жалеть нельзя.
Ещё в ноябре 2021 года мы провели парламентские слушания после страшных историй в Перми и в Казани. Но ответ последовал такой: нет денег, образовательные организации сами заключают договоры с охранными предприятиями. Но этот вопрос должна взять на себя федеральная власть, как и все остальное, что касается образования, и не бросать это на муниципалитеты и регионы.