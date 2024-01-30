Николай Харитонов: 50 дней до выборов. Настрой – победить

26 января КПРФ провела Общероссийское открытое партийное собрание, где свое видение актуальных проблем представили руководители партии, представители региональных отделений и активисты.Первым слово взял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его мысли продолжил и развил кандидат коммунистов на предстоящих президентских выборах Николай Харитонов, пишет издание «КПРФ.ру».
Он рассказал, как проходят его поездки по стране, какие настроения у людей и у самой команды кандидата:
«Ещё раз хотел бы поблагодарить всех членов партии, региональных партийных организаций. Мы буквально вчера вернулись из Оренбуржья, где работала наша группа, Юрий Вячеславович Афонин и другие товарищи, где проработали мы 3 дня, а до этого были в Хабаровске. (…) Когда к Хабаровску подъезжают близлежащие дальневосточные руководители партийных организаций – это добавляет совсем другое отношение к партии, к программе, к нам. Большое спасибо и Сахалину, и Магадану. Все дальневосточные руководители подъехали, выступали великолепно, со знанием дела.
То же самое происходило и в Оренбурге. (…) Поверьте – и до избирательной кампании я встречался с населением много раз, и во многих территориях сегодня ситуация, о чём говорил Геннадий Андреевич, совсем другая. И настроение в коллективе такое, что, если мы убедительно нашу программу донесем до каждого избирателя, в каждый дом – поверьте, результат может быть вообще неожиданный. Наша в течение двух недель активная поездка подтверждает это. (…) Поэтому, я думаю, та активная работа, которая задана буквально после того, как мы получили удостоверение – эту активность не снижаем, а с каждым днём прибавляем – я уверен, если все мы активно, как никогда, поработаем – уважение к нашей программе, к партии у народа, у населения, у избирателей России будет самое откровенное, и нас очень здорово могут поддержать. И мы можем на самом деле победить!»
В завершении мероприятия Николай Михайлович отметил:
«До начала выборов осталось 50 дней. Много это или мало? Я думаю, это как раз те 50 дней, которые позволят нам дойти до каждого избирателя в каждом регионе. Вы видите – наши поездки, серьёзные разговоры, форумы на федеральном телевидении в лучшем случае показывают от 30 секунд до полутора минут, поэтому задача стоит перед региональными партийными организациями, перед каждым из нас – донести до избирателя. Программа великолепная, команда профессиональная, и я вам скажу откровенно: я в большой политике с девяностых годов и сегодня настроение людей, избирателей, примерно, как в 1996 году, когда нас представлял на выборах Геннадий Андреевич Зюганов. (…) Та энергетика, которая видна отсюда – эта энергетика просто поднимает из-за стола. Все присутствующие сегодня показали ядерный заряд. Вот то настроение, тот ядерный заряд, который мы сегодня продемонстрировали, если донести до наших избирателей и на самом деле сказать «поиграли в капитализм и хватит», чтобы люди окончательно осознали и поняли – за 30 лет отчего мы ушли и куда пришли. Тем более, большая часть населения жила или родилась в советское время – они уже могут сознательно сравнить. А мы должны помочь. И я уверен: тогда победа будет обеспечена! (…) Всё в наших руках, как поработаем – такой будет результат. А я уверен, что выиграть эти выборы – мы как никогда близки!»
Как видим из первоисточника – несмотря на то, что власть, казалось бы, за последние два года кратно усилилась – коммунисты не опускают рук, у команды Харитонова и у Партии в целом, наоборот, боевой настрой и осознание историчности момента. Люди также жаждут перемен как никогда, и это заметно в каждой поездке нашего кандидата. А эти два слагаемых дают хорошие шансы на успех.