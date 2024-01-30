Школьники помогают бойцам

Ребята из Щёлкинской школы №2 им. Л. П. Шведченко продолжают общешкольный проект по производству блиндажных свечей, сообщает ТГ-канал Волонтеры восточного Крыма.
«Собрали макулатуру (особенно 3-Б, 4-А, 4-Б), на вырученные
средства с поддержкой педсостава и родителей Орлят России (3-Б, 2-Б, 1-А)
закупили парафин. Ребята собирали жестяные баночки, а каждый из школьников имел
возможность внести свой посильный труд в подготовке и оформлении свечей, –
рассказал советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями МБОУ СОШ № 2 им. Л .П. Шведченко г. Щёлкино Александр
Мартынов. – Первая партия свечей (52 шт.) и дисков для розжига (200 шт.) передана
руководителю Республиканского центра «Волонтеры Восточного Крым» совместно с БФ
«Создаём Добро Вместе» Николаю Молодцову-Шамсутдинову. Надеемся на наше
дальнейшее плодотворное сотрудничество! Мы выполняем общую задачу!»
Наше дело правое! Тепла и Победы желаем нашим бойцам!