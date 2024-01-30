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вторник, 30 января 2024 г.

Школьники помогают бойцам

 Ребята из Щёлкинской школы №2 им. Л. П. Шведченко продолжают общешкольный проект по производству блиндажных свечей, сообщает ТГ-канал Волонтеры восточного Крыма.

«Собрали макулатуру (особенно 3-Б, 4-А, 4-Б), на вырученные средства с поддержкой педсостава и родителей Орлят России (3-Б, 2-Б, 1-А) закупили парафин. Ребята собирали жестяные баночки, а каждый из школьников имел возможность внести свой посильный труд в подготовке и оформлении свечей, – рассказал советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ СОШ № 2 им. Л .П. Шведченко г. Щёлкино Александр Мартынов. – Первая партия свечей (52 шт.) и дисков для розжига (200 шт.) передана руководителю Республиканского центра «Волонтеры Восточного Крым» совместно с БФ «Создаём Добро Вместе» Николаю Молодцову-Шамсутдинову. Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество! Мы выполняем общую задачу!»

Наше дело правое! Тепла и Победы желаем нашим бойцам!

 