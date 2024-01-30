Лидер партии и кандидат на пост президента в Ленинграде

Накануне Геннадий Зюганов и Николай Харитонов прибыли в город на Неве. Они планируют встретиться с трудовым коллективом Кировского завода, с жителями Ленинграда, представителями общественных организаций Северо-Западного федерального округа.
Также в рамках деловой поездки посещение торжественного концерта, посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады и мемориальной доски, установленной в честь нобелевского лауреата, нашего товарища, выдающегося ученого Жореса Алферова, на доме, где он жил.