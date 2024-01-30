Информация для граждан Крыма

В Республике Крым депутаты от КПРФ работают с обращениями граждан на постоянной основе. На прием в Симферополе по интересующим вас вопросам можно записаться в общественной приемной, расположенной по ул. Долгоруковская, 10а.Телефон +7(978) 285 -11- 07. Также можно уточнить информацию о приемах, организуемых депутатами КПРФ местных советов в других населенных пунктах Республики Крым.Вниманию жителей Симферополя!
Каждую первую и третью субботу месяца с 10:00 до 12:00 в помещении Симферопольского городского отделения КПРФ (ул. Долгоруковская, 10а) проводится прием жителей Симферополя Антоном Николаевичем Деткиным, помощником депутата Симферопольского городского отделения КПРФ Юрия Петровича Тура.
Приоритетные направления работы:
система здравоохранения;
система образования;
информационные технологии;
вопросы развития города.
Прочие вопросы рассматриваются и могут быть переданы профильным специалистам.
Также обращения и вопросы вы можете направить:
на электронный адрес antondetkin@yandex.ru
в сообщения сообщества https://vk.com/pervichka3
по почте 295000, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 10а, Симферопольское городское отделение КПРФ.
КПРФ - работать для людей!