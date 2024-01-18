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четверг, 18 января 2024 г.

Николай Харитонов: «Поиграли в капитализм и хватит»

Об этом кандидат в президенты от КПРФ заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

«Начиная с 90-х годов, когда преступно растащили все богатство, все наследие советской страны, и сегодня получается – богатые богатеют, а другая категория, большая часть населения, страдает и мучается. Я уже не говорю про платное здравоохранение, обучение и многое другое. Поэтому наша программа отвечает на все вопросы, сегодня-завтра программа выходит на территорию Российской Федерации, – подчеркнул Харитонов. – Этот год – Год семьи. Но мы же прекрасно помним, в том числе и я, что получали квартиру от государства. Почему тогда можно было, а сейчас нельзя? Почему сегодня нельзя давать молодым беспроцентную ссуду на первые 20 лет? И не на квартиру в 25-36 квадратных метров, а заранее 100, 120, 150 метров с расчетом на рождение двух, трех, пяти, а может быть и семи детей».

Кандидат в президенты от КПРФ напомнил о том, что сегодня коэффициент рождения в РФ составляет всего лишь 1,4, что ненамного больше чем в Европе – 1,2. Николай Харитонов подчеркнул, что через 30 лет некому будет защищать ту огромную территорию, которую нам добыли и завещали предки. По его словам, программа КПРФ, с которой он идет на выборы, полностью отвечает на все вопросы, волнующие население РФ, а также ставит перед собой реальную цель по решению большинства проблем, имеющихся в нашей стране.

 