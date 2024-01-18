Николай Харитонов: «Поиграли в капитализм и хватит»

Об этом кандидат в президенты от КПРФ заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
«Начиная с 90-х годов, когда преступно растащили все
богатство, все наследие советской страны, и сегодня получается – богатые
богатеют, а другая категория, большая часть населения, страдает и мучается. Я уже
не говорю про платное здравоохранение, обучение и многое другое. Поэтому наша
программа отвечает на все вопросы, сегодня-завтра программа выходит на территорию
Российской Федерации, – подчеркнул Харитонов. – Этот год – Год семьи. Но мы же
прекрасно помним, в том числе и я, что получали квартиру от государства. Почему
тогда можно было, а сейчас нельзя? Почему сегодня нельзя давать молодым
беспроцентную ссуду на первые 20 лет? И не на квартиру в 25-36 квадратных
метров, а заранее 100, 120, 150 метров с расчетом на рождение двух, трех, пяти,
а может быть и семи детей».
Кандидат в президенты от КПРФ напомнил о том, что сегодня
коэффициент рождения в РФ составляет всего лишь 1,4, что ненамного больше чем в
Европе – 1,2. Николай Харитонов подчеркнул, что через 30 лет некому будет
защищать ту огромную территорию, которую нам добыли и завещали предки. По его
словам, программа КПРФ, с которой он идет на выборы, полностью отвечает на все
вопросы, волнующие население РФ, а также ставит перед собой реальную цель по
решению большинства проблем, имеющихся в нашей стране.