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четверг, 18 января 2024 г.

Помощь фронту

 Сегодня члены Крымского рескома и Симферопольского горкома КПРФ, а также представители ВЖС «Надежа России» передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Среди собранных вещей основную часть составили свечи, которые коммунисты и активистки Всероссийского женского движения делают самостоятельно.

«В жестяные банки из под консервов мы плотно вставляем картон, из него же делаем фитиль и все это заливаем парафином, - делится секретом изготовления председатель Крымского отделения ВЖС «Надежда России» Любовь Сибилева. – Такие свечи могут гореть беспрерывно до пяти часов, при этом они не чадят и дают достаточно света».

По ее словам с начала года уже было изготовлено около 500 свечей. В этот раз бойцам передали 150 самодельных свечей. Также в состав гуманитарного груза, переданного сегодня представителю Белогорского отделения КПРФ, включены теплые вещи, постельные принадлежности, матрац.

«Вместе с необходимыми вещами и свечами мы для поднятия воинского духа передали нашим бойцам знамена КПРФ, копию знамени Победы и СССР, – рассказал первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко. – Кроме того, отдельным пакетом мы передали памятные медали ЦК КПРФ, для награждения отличившихся бойцов: «В ознаменование 100-летия образования СССР» и «100 лет Красной Армии».

По словам Василия Саенко, все собранное завтра вместе с гуманитарным конвоем повезет наша активист, представитель Белогорского отделения КПРФ Наталья Дубовик, которая неоднократно участвовала в подобных конвоях и передавала необходимую помощь нашим бойцам. Она же и вручит награды и знамена бойцам, участвующим в СВО.

 