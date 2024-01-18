Помощь фронту

Сегодня члены Крымского рескома и Симферопольского горкома КПРФ, а также представители ВЖС «Надежа России» передали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО.
Среди собранных вещей основную часть составили свечи,
которые коммунисты и активистки Всероссийского женского движения делают
самостоятельно.
«В жестяные банки из под консервов мы плотно вставляем
картон, из него же делаем фитиль и все это заливаем парафином, - делится
секретом изготовления председатель Крымского отделения ВЖС «Надежда России»
Любовь Сибилева. – Такие свечи могут гореть беспрерывно до пяти часов, при этом
они не чадят и дают достаточно света».
По ее словам с начала года уже было изготовлено около 500
свечей. В этот раз бойцам передали 150 самодельных свечей. Также в состав
гуманитарного груза, переданного сегодня представителю Белогорского отделения
КПРФ, включены теплые вещи, постельные принадлежности, матрац.
«Вместе с необходимыми вещами и свечами мы для поднятия
воинского духа передали нашим бойцам знамена КПРФ, копию знамени Победы и СССР,
– рассказал первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко. – Кроме
того, отдельным пакетом мы передали памятные медали ЦК КПРФ, для награждения
отличившихся бойцов: «В ознаменование 100-летия образования СССР» и «100 лет
Красной Армии».
По словам Василия Саенко, все собранное завтра вместе с
гуманитарным конвоем повезет наша активист, представитель Белогорского
отделения КПРФ Наталья Дубовик, которая неоднократно участвовала в подобных
конвоях и передавала необходимую помощь нашим бойцам. Она же и вручит награды и
знамена бойцам, участвующим в СВО.