Вышел в свет второй в этом году номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
«Поиграли в капитализм и хватит!» – под таким заголовком вышел наш первополосный материал о пресс-конференции в ТАСС Николая Харитонова, кандидата в президенты от КПРФ. В своем выступлении он поднял ряд острых вопросов, требующих решения в ближайшее время, – демография в стране и социальное неравенство. Вместе с тем он отметил, что программа КПРФ, с которой они идет на выборы, полностью отвечает на все вопросы, волнующие население РФ, а также ставит перед собой реальную цель по решению большинства проблем, имеющихся в нашей стране. «Многое меняется, но пока несмело, недостаточно», – подчеркнул кандидат.
На страницах нашей газеты мы регулярно поднимаем вопросы,
касающиеся интересов всего общества, а не какой-либо социальной группы,
рассказываем о партийных мероприятиях и о том, что сделали крымские коммунисты
для тех, кто обратился к ним за помощью. Отметим, что часто в беседах с
крымчанами находится много сторонников, поддерживающих и разделяющих наши
взгляды. Но на этом нельзя останавливаться! Присоединяйтесь к нам! Вступайте в
наши ряды! Только вместе мы сможем изменить наше общество, страну и жизнь к
лучшему. Мы хотим, чтобы вы прошли этот путь вместе с нами.
В этом номере мы рассказываем о том, чего уже достигла наша
страна, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на
благо общества, какие законы вступили в силу в январе и как это коснется жизни
россиян.
Помимо этого на страницах свежего номера мы рассматриваем и
другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в
целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали
правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»