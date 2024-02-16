Отсутствие военного билета не является препятствием для трудоустройства

При заключении трудового договора документы воинского учета предъявляют военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу. Именно эти две категории граждан подлежат воинскому учету в организациях.
В качестве документов воинского учета, на
основании которых ведется воинский учет в организациях и заполняются карточки
формы № 10, в законодательстве названы:
- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу (так называемое приписное свидетельство) - для призывников;
- военный билет (временное удостоверение, выданное
взамен военного билета) или справка взамен военного билета - для
военнообязанных.
Отсутствие у лица, поступающего на работу,
документов воинского учета не указано в законодательстве в качестве
обстоятельства, исключающего возможность трудоустройства.
В случае если обнаружено, что у работника
отсутствует военный билет, то лицо, ответственное за ведение воинского учета в
организации, обязано в 2-недельный срок направить в военный комиссариат
сведения о выявлении гражданина, не состоящего на воинском учете, но обязанного
состоять.
Отказ в приеме на работу по данному основанию
может быть расценен как дискриминация в сфере труда, обжалован в установленном
порядке в суд, в том числе с разрешением вопроса о взыскании суммы морального
вреда.
Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя