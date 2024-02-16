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пятница, 16 февраля 2024 г.

Отсутствие военного билета не является препятствием для трудоустройства

При заключении трудового договора документы воинского учета предъявляют военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу. Именно эти две категории граждан подлежат воинскому учету в организациях.

 В качестве документов воинского учета, на основании которых ведется воинский учет в организациях и заполняются карточки формы № 10, в законодательстве названы:

- удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (так называемое приписное свидетельство) - для призывников;

- военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или справка взамен военного билета - для военнообязанных.

 Отсутствие у лица, поступающего на работу, документов воинского учета не указано в законодательстве в качестве обстоятельства, исключающего возможность трудоустройства.

 В случае если обнаружено, что у работника отсутствует военный билет, то лицо, ответственное за ведение воинского учета в организации, обязано в 2-недельный срок направить в военный комиссариат сведения о выявлении гражданина, не состоящего на воинском учете, но обязанного состоять.

 Отказ в приеме на работу по данному основанию может быть расценен как дискриминация в сфере труда, обжалован в установленном порядке в суд, в том числе с разрешением вопроса о взыскании суммы морального вреда.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                              