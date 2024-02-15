Николай Харитонов накануне побывал в Музее пионерии «Взвейтесь кострами!» в Екатеринбурге

"Музей замечательный. Тут всегда многолюдно. Дети приходят погорнить, побарабанить, сделать своими руками буденовку, взрослые - вспомнить о своем прекрасном советском детстве. Каждый экспонат для нас - тёплое воспоминание, для ребят - увлекательный рассказ о самой массовой детской организации в истории нашей страны, - рассказал кандидат на пост президента Николай Харитонов.
- Вместе с Юрием Афониным приняли ребят в пионеры. Волнуясь, дали школьники пионерскую клятву. Смотрел на них и вспоминал, как меня принимали в красногалстучную семью! Это было перед 7 ноября, в селе Еланка Новосибирской области. Всем отрядом произнесли клятву, нам повязали галстуки. Шёл потом домой в фуфайке - мы тогда скромно одевались… Вот я её расстегнул, чтобы все видели мой красный галстук! Такая гордость была! Сейчас, спустя многие годы, мы понимаем - подготовка подрастающего поколения была абсолютно правильной. Не хватает этого сегодня".
Напомним, что Николай Михайлович в рамках своей избирательной кампании совместно с делегацией от КПРФ проводит встречи с жителями Российской Федерации, интересуется различными аспектами жизни россиян, в том числе и молодежи.
"Наши ребята из комсомола много лет проводят для школьников уроки «Знамя нашей Победы». С большим удовольствием принял предложение поучаствовать в патриотической акции. Вместе с пионерской дружиной им. легендарного разведчика Н.И. Кузнецова, при помощи трафаретов и красок изготовил с ребятишками Знамя Победы - точную копию штурмового флага №5, который держали в руках бойцы Берест, Егоров и Кантария, - отметил Николай Харитонов. - Коммунисты делают всё для того, чтобы продолжать советские традиции. Депутат Екатеринбургской гордумы от КПРФ Виктория Ивачёва рассказывает, что свердловские депутаты-коммунисты помогли отремонтировать залы музея, привлекая для этого дизайнеров, художников, музейщиков. Благодаря этому в музее есть и интерактивные инсталляции, и современные витрины, и экспозиции".