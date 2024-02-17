Права граждан при сокращении штатной численности на предприятии

При сокращении численности или штата работников необходимо соблюдение процедуры, предусмотренной статьей 180 Трудового кодекса РФ.
Процедура сокращения численности или штата работников проводится поэтапно:
Работодатель обязан сообщить в службу занятости о предстоящем
сокращении не менее чем, за 2 месяца до увольнения.
Согласовать увольнение с профсоюзом, если работник
является членом профсоюза.
Уведомить работника о предстоящем увольнении, в связи
с сокращение численности работников необходимо персонально и под роспись не
менее чем за два месяца до увольнения. При отказе работника ознакомиться с
уведомлением под роспись работодатель должен составить об этом акт.
Увольнение по сокращению штатной численности
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу.
Преимущественное право на оставление на работе имеют
работники с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Работодатель обязан письменно предложить работнику
вакантную должность (при ее наличии), соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья, или другую работу (в том числе нижеоплачиваемую); Работник
вправе отказаться от предложенной работы. Данный факт должен быть удостоверен
работодателем письменно (проставлена отметка в уведомлении об отказе от другой
работы или составлен акт об отказе работника проставить свою подпись в
предложении другой работы).
Закон запрещает увольнять, в связи с сокращением
численности или штата следующих работников: инвалид, беременная женщина; женщина,
имеющая ребенка (детей) в возрасте до 3 лет; одинокая мать, воспитывающая
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет);
работник, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; родитель,
являющийся единственным кормильцем ребенка. Перечень лиц, имеющих
преимущественное право на оставление на работе, не является исчерпывающим
При отсутствии у работодателя другой работы или отказе
работника от предложенной работы по истечении срока предупреждения производится
увольнение работника с выплатой выходного пособия, в размере среднего месячного
заработка.
При увольнении работодатель обязан: издать приказ о
прекращении трудовых отношений; ознакомить работника с приказом под роспись
(при отказе работника с ним ознакомиться - составить акт); внести в трудовую
книжку запись об увольнении и выдать ее; в последний день работы произвести с
работником полный расчет, выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.
В случае невыполнения одного из перечисленных действий
работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании незаконным
сокращения. И как следствие, работник должен быть восстановлен на ранее
занимаемую должность.
Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя