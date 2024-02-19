Установлена ответственность за нарушение условий, касающихся охраны труда лиц, занятых на вредных и опасных работах

Федеральным законом от 27.11.2023 № 559-ФЗ внесены изменены в статью 5.31 КоАП РФ, которая дополнена частью 2, предусматривающей административную ответственность за нарушение или невыполнение работодателем, или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах.
За указанное правонарушение предусмотрено
предупреждение либо наложение административного штрафа в размере от 6 000 до 10
000 рублей.
Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя