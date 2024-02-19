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понедельник, 19 февраля 2024 г.

Установлена ответственность за нарушение условий, касающихся охраны труда лиц, занятых на вредных и опасных работах

 Федеральным законом от 27.11.2023 № 559-ФЗ внесены изменены в статью 5.31 КоАП РФ, которая дополнена частью 2, предусматривающей административную ответственность за нарушение или невыполнение работодателем, или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах.

 За указанное правонарушение предусмотрено предупреждение либо наложение административного штрафа в размере от 6 000 до 10 000 рублей.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             

 