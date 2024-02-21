21 февраля – Международный День родного языка

Международный день родного языка был учреждён 30-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и приурочен к началу борьбы бенгальцев за право говорить на родном языке.
Сейчас немногие уже помнят эту историю, как перестало существовать двойное государство – Западный и Восточный Пакистан: Западный превратился в просто Пакистан, а Восточный стал именоваться Бангладеш.
Огромная Индия освободилась от английского колониального гнёта в 1947 году. Но коварные британцы поделили всю бывшую колонию на два доминиона – Индийский Союз и Пакистан, разделённый на две части, заложив напряжённость, которая не угасает и сегодня.
Делили и соединяли хитро – по языковым, конфессиональным, и прочим признакам. И поделили так, что в Восточном Пакистане большинство говорило на бенгальском, а в Западном – на урду, а власть находилась в Западном. И у власти не хватило разума ни организовать двуязычие, как в Канаде, например, ни понять, что любой язык самоценен и является богатством страны. Ни даже понять, что языки, как и всё в мире и в природе должны развиваться в свободной конкуренции. И начала жестоко, полицейскими мерами, насаждать урду, язык меньшинства, в Бенгалии.
Именно 21 февраля 1952 года произошли самые жестокие расправы и акции принуждения – и они стали памятной датой, Международным днём родного языка.
В 1971 году борьба бенгальцев за родной язык вспыхнула вновь. Пакистанский режим начал операцию «Прожектор» – послал армию и добровольческие батальоны местных националистов на подавление тех, кто не отказался от родного языка. Армия проводила обширные военные операции, наносила бомбовые и артиллерийские удары по городам, «добробаты» устроили зверскую резню в университете Дакки. Десять миллионов бенгальцев спасались на территории соседней Индии, тридцать миллионов стали вынужденными переселенцами…
Но в ответ на зверства, армию и боевые отряды, пакистанцы всё чаще получали отпор. Формировались органы управления и администрация. А когда после бомбардировок пакистанской авиацией территории Индии эта страна поднялась на защиту бенгальцев – две недели потребовалось, чтобы пакистанский режим капитулировал, а Восточный Пакистан, говоривший на бенгальском языке, стан независимой страной – Бангладеш.
Говорят, что история ничему не учит. Но только слепой не увидит повторение событий тех лет.
На Украине русский язык – родной для 83% населения. И это данные Института Гэллапа (США), который вёл исследования. «Материнский язык» – по терминологии, принятой на Западе.
И точно так же власть меньшинства принуждает большинство говорить на другом языке, запрещает русские школы и вузы. Точно так же, как было в Бангладеш, люди отстаивают своё естественное право говорить и думать на том языке, которому учила их мать, на котором они произносили первые свои слова. Точно так же нацистский режим Киева посылал на Донбасс армию, чтобы бомбами и ракетами принудить людей отречься от родного языка. Точно так же зверствуют нацистские «добробаты». Точно так же, как бенгальцы чувствовали поддержку Индии, русскоязычные и русскокультурные люди Донбасса чувствовали поддержку России. Точно так же беженцы спасаются сегодня в дружественной сопредельной стране…
И, казалось бы – у нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в генетической памяти должна храниться трагедия Бенгалии и братская помощь Индии, но он поддерживает насилие и принуждение, утверждая, что это и есть «демократия».
В УССР было полное равноправие языков. Все административные документы печатались только по-украински и по-русски. В административных и судебных учреждениях каждый мог потребовать переводчика на русский или украинский язык. В любом книжном магазине обязательно был отдел литературы на украинском языке, причём полиграфия была, как правило, самого высокого качества. В любом городе – магазин культтоваров с обязательными вышиванками, рушниками, бандурами и прочим. Украинские киностудии, театры, эстрада – всё это было.
Простой вопрос: почему бандеровская власть так боится русского языка? Языка, на котором издревле говорили в Киеве, где написана и «Русская правда», и «Повесть временных лет» – «откуда есть пошла Русская земля»? Боится свободной конкуренции языков? Но язык – материя тонкая, полицейщиной и принуждением человека говорить не заставишь.
И сегодня самая большая роль и ответственность – у наших женщин, проживающих на Украине. Пусть пока что нацисты запрещают русские книги и школы – но первые слова, первые мелодии, первые колыбельные ребёнок должен слышать от вас. Помните Гоголя, который и рос на Украине, и прекрасно знал «мову», но о русском языке говорил так: «…любовь, просто одна любовь к русскому слову, которая жила во мне от младенчества и заставила меня останавливаться над внутренним его существом и выражением». Русский язык – это язык Пушкина и Менделеева, Чайковского и Королёва, это сила, которую вы прививаете своему ребёнку.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ,
Председатель ЦК КПРФ Зюганов Геннадий Андреевич