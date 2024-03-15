Вышел в свет первый весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Пока погода робко намекает на то, что весна вступает в свои права и природа начинает новый виток возрождения жизни, для жителей России наступает очередной ответственный момент, определяющий нашу судьбу на ближайшие шесть лет — уже завтра стартуют выборы Президента России. Четыре кандидата представили себя в качестве возможного руководителя огромной многонациональной державы. Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина, главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова и депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Харитонова. Мы призываем, чтобы каждый сделал свой особенный осознанный выбор. Если вы думаете, что ваш голос ничего не значит, вы сильно ошибаетесь. От голоса каждого из нас зависит наше будущее.
Каждый крымчанин хочет
процветания нашему полуострову. Крымские коммунисты не являются исключением. Недавно
фракция политической партии КПРФ в Госсовете Республики Крым совместно с
ведущими учеными полуострова, членами Общероссийской общественной организации
«Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО) провела круглый стол,
посвященный программе стратегического развития Республики Крым в современных
условиях. О результатах читайте в нашем материале, посвященном этому событию.
В еще одной нашей статье мы
рассказываем о масштабном мероприятии партийного актива КПРФ, состоявшемся в
начале марта в формате ВКС. В нем приняли участие коммунисты Комитета Крымского
республиканского отделения КПРФ. Коммунисты обсудили важные вопросы, касающиеся
предстоящих президентских выборов, а также курса развития страны – читайте,
будет интересно.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма».