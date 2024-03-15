Мой край – земли российской украшение

Празднично-эмоциональный настрой создал
просмотр видео "Крым вернулся домой". Юным крымчанам
рассказали о событиях периода истории нашего полуострова, названного «Крымской
весной», в течение которого Крым из украинского региона мирно и бесконфликтно
вернулся на Родину, став субъектом Российской Федерации, наряду с
городом-Героем Севастополем.
Ребята просмотрели видео об определившем
судьбу полуострова историческом референдуме 2014 года, на котором за воссоединение Крыма и
Севастополя с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан и
севастопольцев, о церемонии подписания межгосударственного договора, принятии
Закона о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. С
гордостью гимназисты восприняли информацию о том, что ровно 80 лет назад, 16
марта 1944 года, ставкой Верховного главнокомандующего был отдан приказ о
начале операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
Слова «род», «Родина», «родители»,
«родство», «рождение» означают появление на этот свет в родной стране, среди
родных людей. Понимание значимости этих однокоренных слов ребята
продемонстрировали, решая кроссворд «Родина начинается с семьи». В ходе интеллектуальной
игры «Крым в моем сердце» гимназисты показали отличное знание своей Малой
родины, угадав, о какой крымской достопримечательности идет речь и отметив на карте Крыма города, где они находятся.
Информационным сопровождением часа стала
книжная выставка «Крым – слава и гордость России», ключевое место на которой
заняли Конституции Российской Федерации и Республики Крым, краеведческие
издания «Крым – 2014. Как это было?» Широкорада А.Б., «100 самых красивых мест
Крыма» И.М. Слуки, «Наш дом под крышей голубой» В.Н. Орлова, Л.В. Огурцовой,
Ю.А. Полякова, «Мы с тобой в Крыму живем» Е.Ф. Осминкиной, фотоальбом «Крымская
весна», статьи из крымских периодических изданий и др.
Завершилось мероприятие патриотическим
клипом песни Олега Газманова «Вперед, Россия!», которому гимназисты дружно
подпевали.
Надежда Беспалько
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