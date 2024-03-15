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пятница, 15 марта 2024 г.

Мой край – земли российской украшение

          В канун празднования знаковой для всей нашей необъятной Родины даты – юбилейной десятой годовщины «Крымской весны»,  сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского совместно с преподавателем Ириной Томиловой организовали для учащихся симферопольской гимназии №9 час познания истории Отечества «Мы вместе выбор тот вершили!».

Празднично-эмоциональный настрой создал просмотр видео "Крым вернулся домой". Юным крымчанам рассказали о событиях периода истории нашего полуострова, названного «Крымской весной», в течение которого Крым из украинского региона мирно и бесконфликтно вернулся на Родину, став субъектом Российской Федерации, наряду с городом-Героем Севастополем.

Ребята просмотрели видео об определившем судьбу полуострова историческом референдуме 2014 года,   на котором за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией проголосовало подавляющее большинство крымчан и севастопольцев, о церемонии подписания межгосударственного договора, принятии Закона о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. С гордостью гимназисты восприняли информацию о том, что ровно 80 лет назад, 16 марта 1944 года, ставкой Верховного главнокомандующего был отдан приказ о начале операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Слова «род», «Родина», «родители», «родство», «рождение» означают появление на этот свет в родной стране, среди родных людей. Понимание значимости этих однокоренных слов ребята продемонстрировали, решая кроссворд «Родина начинается с семьи». В ходе интеллектуальной игры «Крым в моем сердце» гимназисты показали отличное знание своей Малой родины, угадав, о какой крымской достопримечательности идет речь и  отметив на карте Крыма города, где они находятся. 

Информационным сопровождением часа стала книжная выставка «Крым – слава и гордость России», ключевое место на которой заняли Конституции Российской Федерации и Республики Крым, краеведческие издания «Крым – 2014. Как это было?» Широкорада А.Б., «100 самых красивых мест Крыма» И.М. Слуки, «Наш дом под крышей голубой» В.Н. Орлова, Л.В. Огурцовой, Ю.А. Полякова, «Мы с тобой в Крыму живем» Е.Ф. Осминкиной, фотоальбом «Крымская весна», статьи из крымских периодических изданий  и др.

Завершилось мероприятие патриотическим клипом песни Олега Газманова «Вперед, Россия!», которому гимназисты дружно подпевали.

Надежда Беспалько

 

         

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