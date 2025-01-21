Право Кубы на суверенное развитие безусловно! Политика санкций порочна!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ
Второе вступление Дональда Трампа в
должность президента США отмечено очередными антикубинскими решениями.
Республика Куба вновь включена Вашингтоном в список стран, предположительно спонсирующих
терроризм. КПРФ
решительно осуждает эти действия, выступает за твёрдое соблюдение принципов
суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.
Народы мира безусловно вправе
отстаивать свою независимость. На протяжении многих десятилетий Куба твёрдо
следует своему историческому выбору. Несмотря на особое географическое
положение, она стойко сопротивляется финансово-экономическому удушению и
политическим провокациям со стороны США.
Завершая свой президентский срок, Дж.
Байден принял решения по смягчению антикубинской санкционной политики. Прежде
всего Куба
исключалась из списка стран - спонсоров терроризма. Также, в частности, был закрыт
список кубинских учреждений, с которыми гражданам и учреждениям США запрещено
осуществлять финансовые операции при негативном влиянии на третьи страны.
Сегодня
уже очевидно, что отмена части дискриминационных мер носила не только крайне
ограниченный, но и абсолютно лицемерный характер. Во-первых, снизить давление
на Кубу Байден согласился лишь на исходе своего президентства. Во-вторых,
уходящая администрация хорошо знала об антикубинских намерениях Дональда Трампа
и потому “смягчение” политики США просуществовало считанные дни. Такого рода
политиканские игрища в отношении героического народа являются примером самой
циничной империалистической, неоколониальной политики.
Кубинский
народ и его правительство настойчивы в своих постоянных требованиях прекратить
вмешательство во внутренние дела их страны. Позицию Республики Куба уверенно
поддерживают многие правительства, особенно стран Латинской Америки и
Карибского бассейна. За прекращение санкционного шантажа неоднократно выступали
парламенты государств мирового большинства, политические и общественные
организации.
В июле
2024 года депутаты Государственной Думы России единодушно выступили с
заявлением «Об исключении Республики Куба из списка Государственного
департамента Соединённых Штатов Америки государств - спонсоров терроризма», а в октябре приняли обращение к Генеральной
Ассамблее ООН о необходимости прекращения блокады Республики Куба со стороны
США.
Явно
запоздалое решение Байдена предполагало сокращение числа мер, наносящих вред
кубинской экономике и бьющих по населению. При этом были сохранены и
экономическая блокада в целом, и многие санкции против Кубы, длящиеся
десятилетиями, и большая часть новых принудительных мер, введённых с 2017 года
в период президентства Трампа.
Экономическая
война США против Кубы длится уже более 60 лет. Она остаётся фундаментальным
препятствием для здорового развития кубинской экономики, провоцирует издержки в
социальной жизни. Этот курс сопровождается колоссальными вливаниями из
федерального бюджета США в программы вмешательства во внутрикубинскую жизнь и
операции по дискредитации кубинских властей.
Предельно
ясно, что для включения Кубы в произвольно составляемый Госдепартаментом США
список стран - спонсоров терроризма нет никаких объективных причин. В данном
случае мир сталкивается с одним из фактов полного произвола на международной
арене. При этом деятельность государства, присвоившего себе право вводить
санкции, отмечена множеством примеров подрывных действий против других стран,
актов агрессии и интервенционистских действий. Прямо сейчас, на глазах всего
мира, разворачивается вмешательство США в дела Канады и Гренландии, Мексики и
Панамы.
Российские
коммунисты хорошо знают о решимости Кубы противостоять политике экономической
войны против её народа. Мы всемерно поддерживаем Остров Свободы в его
стремлении идти собственным путём, наперекор любому внешнему давлению,
последовательно отстаивать свои национальные интересы.
Поведение Вашингтона в
отношении Кубы невозможно оценить иначе как завершённую форму международного политического
терроризма. Согласиться с такими действиями не может ни один порядочный
человек, ни одна справедливая политическая сила, ни одно подлинно суверенное
государство.
От лица миллионов своих сторонников
Коммунистическая партия Российской Федерации заявляет: «Нет блокаде Кубы! Нет
международному бандитизму!»
Геннадий
Зюганов,
Председатель
ЦК КПРФ