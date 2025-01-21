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вторник, 21 января 2025 г.

Право Кубы на суверенное развитие безусловно! Политика санкций порочна!

Заявление Президиума Центрального Комитета КПРФ

 

Второе вступление Дональда Трампа в должность президента США отмечено очередными антикубинскими решениями. Республика Куба вновь включена Вашингтоном в список стран, предположительно спонсирующих терроризм. КПРФ решительно осуждает эти действия, выступает за твёрдое соблюдение принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.

Народы мира безусловно вправе отстаивать свою независимость. На протяжении многих десятилетий Куба твёрдо следует своему историческому выбору. Несмотря на особое географическое положение, она стойко сопротивляется финансово-экономическому удушению и политическим провокациям со стороны США.

Завершая свой президентский срок, Дж. Байден принял решения по смягчению антикубинской санкционной политики. Прежде всего Куба исключалась из списка стран - спонсоров терроризма. Также, в частности, был закрыт список кубинских учреждений, с которыми гражданам и учреждениям США запрещено осуществлять финансовые операции при негативном влиянии на третьи страны.

Сегодня уже очевидно, что отмена части дискриминационных мер носила не только крайне ограниченный, но и абсолютно лицемерный характер. Во-первых, снизить давление на Кубу Байден согласился лишь на исходе своего президентства. Во-вторых, уходящая администрация хорошо знала об антикубинских намерениях Дональда Трампа и потому “смягчение” политики США просуществовало считанные дни. Такого рода политиканские игрища в отношении героического народа являются примером самой циничной империалистической, неоколониальной политики.

Кубинский народ и его правительство настойчивы в своих постоянных требованиях прекратить вмешательство во внутренние дела их страны. Позицию Республики Куба уверенно поддерживают многие правительства, особенно стран Латинской Америки и Карибского бассейна. За прекращение санкционного шантажа неоднократно выступали парламенты государств мирового большинства, политические и общественные организации.

В июле 2024 года депутаты Государственной Думы России единодушно выступили с заявлением «Об исключении Республики Куба из списка Государственного департамента Соединённых Штатов Америки государств - спонсоров терроризма», а в октябре приняли обращение к Генеральной Ассамблее ООН о необходимости прекращения блокады Республики Куба со стороны США.  

Явно запоздалое решение Байдена предполагало сокращение числа мер, наносящих вред кубинской экономике и бьющих по населению. При этом были сохранены и экономическая блокада в целом, и многие санкции против Кубы, длящиеся десятилетиями, и большая часть новых принудительных мер, введённых с 2017 года в период президентства Трампа.

Экономическая война США против Кубы длится уже более 60 лет. Она остаётся фундаментальным препятствием для здорового развития кубинской экономики, провоцирует издержки в социальной жизни. Этот курс сопровождается колоссальными вливаниями из федерального бюджета США в программы вмешательства во внутрикубинскую жизнь и операции по дискредитации кубинских властей.

Предельно ясно, что для включения Кубы в произвольно составляемый Госдепартаментом США список стран - спонсоров терроризма нет никаких объективных причин. В данном случае мир сталкивается с одним из фактов полного произвола на международной арене. При этом деятельность государства, присвоившего себе право вводить санкции, отмечена множеством примеров подрывных действий против других стран, актов агрессии и интервенционистских действий. Прямо сейчас, на глазах всего мира, разворачивается вмешательство США в дела Канады и Гренландии, Мексики и Панамы.

Российские коммунисты хорошо знают о решимости Кубы противостоять политике экономической войны против её народа. Мы всемерно поддерживаем Остров Свободы в его стремлении идти собственным путём, наперекор любому внешнему давлению, последовательно отстаивать свои национальные интересы.

Поведение Вашингтона в отношении Кубы невозможно оценить иначе как завершённую форму международного политического терроризма. Согласиться с такими действиями не может ни один порядочный человек, ни одна справедливая политическая сила, ни одно подлинно суверенное государство.

От лица миллионов своих сторонников Коммунистическая партия Российской Федерации заявляет: «Нет блокаде Кубы! Нет международному бандитизму!»

 

Геннадий Зюганов,

Председатель ЦК КПРФ