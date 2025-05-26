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понедельник, 26 мая 2025 г.

Великий писатель Донской земли

К  120 – ой годовщине со дня рождения М.А. Шолохова                          

 

                                 Вот это силища!  вот это реализм! Представьте, молодой  

                                 казачок  из Вёшенской создал «Тихий  Дон»  - такую

                                эпопею народной  жизни,  достиг такой  глубины в

                                изображении  характеров, показал такую глубочайшую трагедию,                                    что ей – богу, всех нас опередил!  Пока это только первая книга, но

                                размах  уже виден».            

                                                                            А. Серафимович     

 

В истории  русской   литературы  есть свои  вершины. На  олимпе советской литературы   20 века, пожалуй, самой высокой  и светлой   вехой    является писатель Михаил Александрович  Шолохов.   Более  ста лет назад  в 1923  году   были  опубликованы его первые  литературные  произведения:  «Лазоревая степь» и  «Донские  рассказы»,  которые  были  замечены в литературных  кругах и   с  интересом приняты   читателями.  Через несколько  лет   совсем ещё молодой  Шолохов,  (в свои –то  23 года),   опубликовал   первую часть  «Тихого Дона»,  одну из   впечатляющих   произведений  20 века.   В нашей стране и за рубежом   этот  роман – эпопея   издавалась тысячными  тиражами, что сопоставимо  только  с такими  известными писателями, как А.П. Чехов,  А.М.Горький, Н.А. Островский.  

 За этот  четырехтомный труд в 1965 году, единственный  раз в  истории была присуждена Нобелевская премия  писателю – коммунисту из  Советского  Союза.

  Шолохов Михаил  Александрович  родился 24 мая 1905  года на хуторе  Кружилино   станицы  Вёшинской,   области  войска  Донского  (ныне  Ростовская область).

Отец  занимался торговлей,  мать  была  полу - крестьянка, полу - казачка.  Будущий знаменитый писатель полноценного  образования не имел.  Два года  приходского  училища  и  4 класса гимназии -  вот и весь  познавательный  багаж.  Жизнь будущего Нобелевского лауреата,   дважды  Героя  Социалистического труда  с самого начала  не баловала.

Из  автобиографии  Шолохова:

  «С 1920 года  в   пятнадцатилетнем  возрасте мыкался по  Донской земле. Служил советской власти в  должности   продработника.   Гонялся за бандами,  рыскающими по  Дону до 1922 года  и  банды гонялись за нами».  Будущему писателю пришлось  не единожды  глянуть в лицо самой смерти.  Однажды в гражданскую войну  чудом избежал  расстрела от  самого Махно, тот отпустил его  по малолетству, а  в 1942- ом  чуть  ли не погиб в  авиационной  катастрофе.

В 1924 году женился на  Марии  Петровне  Громославской  - дочери бывшего  станичного  атамана.  Родители невесты  не сразу  дали  благословение – жених казался не своим,  - не сеял, не пахал,  а тянулся  к  бумаге и перу. Венчались в церкви.

Молодой Шолохов видел своими глазами,  как разворачивались события   после революции в родных краях, поэтому и задумал  написать правдивое повествование, которое вылилось  в большой  многотомный труд «Тихий Дон».  Главное  действующее лицо  романа –  это собирательный  образ  русского человека,  донского  казака.  Григорий Мелехов -  фигура  столь же  выразительная, сколь и  противоречивая.   Его  жизнь - это метание   между несколькими  правдами,  переходы из красного  лагеря к белым и обратно,  такими были  действия  казаков  войска Донского. 

 Изданная в 1928 первая книга романа    произвёла  эффект  разорвавшейся бомбы.   В печати появляются восторженные отклики.   Максим Горький,   будучи в Сорренто, выразил свои чувства:  «Шолохов, - судя по первому  тому, талантлив. Вот это радость!   Очень, анафемски  талантлива Русь». Из письма  вождя советского народа    И.В.  Сталина к Кагановичу:  «В  журнале  «Молодая гвардия»   печатается  новый роман  Шолохова,  Интересная штука!  Видно  писатель  хорошо изучил  колхозное дело  на Дону.  У  Шолохова,  по – моему,   большое  художественное  дарование.  Кроме того, он  человек глубоко добросовестный, пишет о вещах  хорошо известных ему».

 Но вместе с тем  «Тихий Дон»  стоил автору длительной борьбы,  мучительных раздумий, многих моральных и творческих  жертв.

Достаточно было и критики.

      Вокруг имени  Шолохова  периодически  выплывала проблема  его авторства. У многих возникал вопрос:  «как такой  молодой писатель  ( в 23 года), и за такой короткий срок,   мог создать столь  значительное произведение?»   Его  обвиняют в плагиате.  Дело дошло до того, что по распоряжению    И.В. Сталина была создана  комиссия, которая  изучив рукопись  писателя,  подтвердила его авторство. Но страсти вокруг романа не утихали. Многие  задавались вопросом: «Так кто же был  Мелехов?  Красный казак или  белогвардейская  сволочь?» Молодого писателя  обвиняли в  кулацком уклоне,  так как многим  зажиточным  крестьянам, («шатающимся») между колхозом и  единоличным хозяйством, автор выражал своё сочувствие  и эту тему продолжил в    «Поднятой целине».  В 1938 году над Шолоховым  нависла угроза ареста.  Позже он вспоминал:  «Предупредили меня, что из Ростова уже выехала бригада».  И он решил  бежать. Куда?  В   Москву, под защиту Сталина.   Выслушав  его, вождь партии   сказал: «Дорогой товарищ  Шолохов,  напрасно вы подумали, что  мы поверили бы  клеветникам.  И  обратился к Ежову:  «Ну что Николай Иванович,  будем снимать с него кавказский  ремешок?», видимо,  помянул правило  отбирать у арестованных  ремни. Здесь же  на встрече  Шолохов  рассказал о жестокой засухе  на Донских землях и попросил о помощи. Через два месяца  в  газете «Правда»  было напечатано  постановление  ЦК и  СНК  «О мерах по борьбе с засухой в  степных районах».

На этом кончился ледниковый период для писателя.

   Взаимоотношения  Вёшинского постояльца с руководителем  государства – это  отдельная  увлекательная история.  Он был проницательным  читателем,  с поразительной памятью. 

В первом  томе «Тихого Дона»   обнаружил политические ошибки и на встрече  спросил:  « Почему  вы так смягчённо  описываете   генерала Корнилова?   Надо его образ ужесточить».   На возражение Шолохова о том, что это был  офицер,   преданный кодексу воинской  чести,  Сталин воскликнул:  «Как это – честен?   Он же  против народа  пошёл!  Лес  виселиц и моря  крови!»    Шолохов признал,  что это  правда и  отредактировал рукопись.  

30 –ые годы  прошлого столетия  были годами великого перелома в деревне – ликвидации кулачества  как  класса и  перехода  крестьян  от  ведения  единоличного  хозяйства  к коллективному,  (колхозам).

Особенно сложно проходил этот процесс на Дону, здесь  казаки  имели некоторые преимущества на землю ещё с царских времён. Писатель не мог оставаться в стороне от этих преобразований  и в 1931 – 32 годах трудится  над созданием романа  «Поднятая целина».

Хотя это повествование о земле и крестьянах, но центральной фигурой романа  является  Семён Давыдов -  большевик,  рабочий  Путиловского завода, который по партийному призыву  пошёл на село  организовывать колхозы. Предельно честен,  абсолютно убеждённый  коммунист,  готовый сам,  (если  потребуется),   пахать донскую землю - только такие люди  могли   вести за собой крестьянские массы. В борьбе с  кулачеством и затаившимися врагами  они погибают, но все симпатии автора на их стороне.   В конце книги есть щемящие, хватающие за душу слова:  «Вот и отпели  донские соловьи  дорогим моему  сердцу  Давыдову и Нагульному,  отшептала  им  поспевающая пшеница,  отзвенела  по камням  безымянная  речка, текущая  откуда-то с верховьев  Гремячего  буерака… Вот и всё!     

Нелёгкой   страницей в жизни и творчестве  писателя была   Великая Отечественная война.  Не обошла его стороной  и беда.  В огне войны  в 1942 году погибла мать писателя, дом в котором она жила был разбомблен.  В первый месяц войны Шолохов послал в Москву из станицы Вёшенской  телеграмму  «Дорогой товарищ Тимошенко!  Прошу Вас  принять в фонд  обороны СССР, присуждённому  мне Сталинскую премию 1 степени. В любой момент по Вашему  призыву готов стать в ряды Рабоче – Крестьянской  Красной Армии. До последней  крови   готов защищать  социалистическую Родину, великое дело Ленина-Сталина». Под этими словами  стоит  подпись  полкового комиссара запаса РККА, Михаила Шолохова. С первого года войны и  до  победных дней он – военный корреспондент  газет  «Правда» и  «Красная  звезда.  За четыре года   побывал на пяти  фронтах. Уже  в  первые  месяцы жестокой схватки,   публикуются его  очерки: «На Дону»,  «Казаки»,  «Слово о  родине»,  «Наука ненависти»  и другие.  В 1943 – 1944  годах  начались печататься  главы из романа «Они сражались за Родину»,

Военная тема не отпускала   писателя на протяжении многих  лет.  Его повесть  «Судьба человека» -  одно из лучших  произведений  о  Великой  Отечественной войне. Это гимн стойкости советского человека.   Здесь  раскрыты  трагические и мужественные страницы  из жизни  солдата  Соколова, который в фашистском плену  не потерял своего  достоинства, не стал  предателем и вызвал  уважение даже у  немецкого палача. Война отняла у него  семью,  счастье.  Но, даже оставшись одиноким,  солдат не лишился доброты и  человечности. Усыновил  беспризорного мальчишку. 

 Подводя  итоги своего творчества,   Шолохов   отмечал: «Я хотел бы, чтобы  мои книги  помогали  людям стать лучше,  стать чище  душой. Если мне это удалось в какой – то мере, я счастлив».  Многие из  произведений  писателя были экранизированы.  В ведущих театрах страны  ставились его спектакли.  По роману «Тихий Дон»,  трижды снималось кино, в послевоенное время  и до  наших  дней идут   художественные фильмы:  «Донские  рассказы»,   «Нахалёнок»,  «Судьба  человека»,  «Они  сражались  за  Родину».  Кроме  писательской деятельности  Шолохов  вёл огромную  общественную  работу.  Вступивший на литературный  путь ещё при В.И.Ленине,  лично знавший   товарища Сталина,  Хрущёва,  Брежнева и   других  руководителе партии и  правительства,  он всю свою сознательную жизнь отстаивал  интересы простых людей,  приходил им на помощь, если того  требовали  обстоятельства. 

Шолохов – это поистине заступник  земли Донской. 

За свой творческий и общественный труд  он неоднократно награждался  высшими  государственными  наградами и почётными  званиями.   Но как распоряжался  ими?  Сталинская  премия  в 1941 году - в фонд обороны,  Ленинская премия  - на строительство  новой средней  школы в станице Вёшенской, Нобелевская премия  -  часть на поддержку молодых писателей, часть на себя – на зарубежную поездки  по многим странам за свой счёт.  Жил  в скромном  доме, построенном на свои средства. На  предложения  переехать в Москву отказывался.   Умер писатель  в  1984 году на своей земле,  там же и похоронен.   На могиле  стоит  памятник – простая глыба камня с  надписью в одну строку – «Шолохов».  Рядом покоится  Мария Петровна – жена,  верная в долгой совместной  жизни,  родная и близкая ему душа.  Марусёнок,  как её нежно называл  писатель в семейном  кругу. 

                                                                                                      Николай Фалько