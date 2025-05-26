Великий писатель Донской земли

К 120 – ой годовщине со дня рождения М.А. Шолохова
Вот это силища! вот это реализм! Представьте, молодой
казачок из Вёшенской создал «Тихий Дон» - такую
эпопею народной жизни, достиг такой глубины в
изображении характеров, показал такую глубочайшую трагедию, что ей – богу, всех нас опередил! Пока это только первая книга, но
размах уже виден».
А. Серафимович
В истории русской литературы есть свои вершины. На олимпе советской литературы 20 века, пожалуй, самой высокой и светлой вехой является писатель Михаил Александрович Шолохов. Более ста лет назад в 1923 году были опубликованы его первые литературные произведения: «Лазоревая степь» и «Донские рассказы», которые были замечены в литературных кругах и с интересом приняты читателями. Через несколько лет совсем ещё молодой Шолохов, (в свои –то 23 года), опубликовал первую часть «Тихого Дона», одну из впечатляющих произведений 20 века. В нашей стране и за рубежом этот роман – эпопея издавалась тысячными тиражами, что сопоставимо только с такими известными писателями, как А.П. Чехов, А.М.Горький, Н.А. Островский.
За этот четырехтомный труд в 1965 году, единственный раз в истории была присуждена Нобелевская премия писателю – коммунисту из Советского Союза.
Шолохов Михаил Александрович родился 24 мая 1905 года на хуторе Кружилино станицы Вёшинской, области войска Донского (ныне Ростовская область).
Отец занимался торговлей, мать была полу - крестьянка, полу - казачка. Будущий знаменитый писатель полноценного образования не имел. Два года приходского училища и 4 класса гимназии - вот и весь познавательный багаж. Жизнь будущего Нобелевского лауреата, дважды Героя Социалистического труда с самого начала не баловала.
Из автобиографии Шолохова:
«С 1920 года в пятнадцатилетнем возрасте мыкался по Донской земле. Служил советской власти в должности продработника. Гонялся за бандами, рыскающими по Дону до 1922 года и банды гонялись за нами». Будущему писателю пришлось не единожды глянуть в лицо самой смерти. Однажды в гражданскую войну чудом избежал расстрела от самого Махно, тот отпустил его по малолетству, а в 1942- ом чуть ли не погиб в авиационной катастрофе.
В 1924 году женился на Марии Петровне Громославской - дочери бывшего станичного атамана. Родители невесты не сразу дали благословение – жених казался не своим, - не сеял, не пахал, а тянулся к бумаге и перу. Венчались в церкви.
Молодой Шолохов видел своими глазами, как разворачивались события после революции в родных краях, поэтому и задумал написать правдивое повествование, которое вылилось в большой многотомный труд «Тихий Дон». Главное действующее лицо романа – это собирательный образ русского человека, донского казака. Григорий Мелехов - фигура столь же выразительная, сколь и противоречивая. Его жизнь - это метание между несколькими правдами, переходы из красного лагеря к белым и обратно, такими были действия казаков войска Донского.
Изданная в 1928 первая книга романа произвёла эффект разорвавшейся бомбы. В печати появляются восторженные отклики. Максим Горький, будучи в Сорренто, выразил свои чувства: «Шолохов, - судя по первому тому, талантлив. Вот это радость! Очень, анафемски талантлива Русь». Из письма вождя советского народа И.В. Сталина к Кагановичу: «В журнале «Молодая гвардия» печатается новый роман Шолохова, Интересная штука! Видно писатель хорошо изучил колхозное дело на Дону. У Шолохова, по – моему, большое художественное дарование. Кроме того, он человек глубоко добросовестный, пишет о вещах хорошо известных ему».
Но вместе с тем «Тихий Дон» стоил автору длительной борьбы, мучительных раздумий, многих моральных и творческих жертв.
Достаточно было и критики.
Вокруг имени Шолохова периодически выплывала проблема его авторства. У многих возникал вопрос: «как такой молодой писатель ( в 23 года), и за такой короткий срок, мог создать столь значительное произведение?» Его обвиняют в плагиате. Дело дошло до того, что по распоряжению И.В. Сталина была создана комиссия, которая изучив рукопись писателя, подтвердила его авторство. Но страсти вокруг романа не утихали. Многие задавались вопросом: «Так кто же был Мелехов? Красный казак или белогвардейская сволочь?» Молодого писателя обвиняли в кулацком уклоне, так как многим зажиточным крестьянам, («шатающимся») между колхозом и единоличным хозяйством, автор выражал своё сочувствие и эту тему продолжил в «Поднятой целине». В 1938 году над Шолоховым нависла угроза ареста. Позже он вспоминал: «Предупредили меня, что из Ростова уже выехала бригада». И он решил бежать. Куда? В Москву, под защиту Сталина. Выслушав его, вождь партии сказал: «Дорогой товарищ Шолохов, напрасно вы подумали, что мы поверили бы клеветникам. И обратился к Ежову: «Ну что Николай Иванович, будем снимать с него кавказский ремешок?», видимо, помянул правило отбирать у арестованных ремни. Здесь же на встрече Шолохов рассказал о жестокой засухе на Донских землях и попросил о помощи. Через два месяца в газете «Правда» было напечатано постановление ЦК и СНК «О мерах по борьбе с засухой в степных районах».
На этом кончился ледниковый период для писателя.
Взаимоотношения Вёшинского постояльца с руководителем государства – это отдельная увлекательная история. Он был проницательным читателем, с поразительной памятью.
В первом томе «Тихого Дона» обнаружил политические ошибки и на встрече спросил: « Почему вы так смягчённо описываете генерала Корнилова? Надо его образ ужесточить». На возражение Шолохова о том, что это был офицер, преданный кодексу воинской чести, Сталин воскликнул: «Как это – честен? Он же против народа пошёл! Лес виселиц и моря крови!» Шолохов признал, что это правда и отредактировал рукопись.
30 –ые годы прошлого столетия были годами великого перелома в деревне – ликвидации кулачества как класса и перехода крестьян от ведения единоличного хозяйства к коллективному, (колхозам).
Особенно сложно проходил этот процесс на Дону, здесь казаки имели некоторые преимущества на землю ещё с царских времён. Писатель не мог оставаться в стороне от этих преобразований и в 1931 – 32 годах трудится над созданием романа «Поднятая целина».
Хотя это повествование о земле и крестьянах, но центральной фигурой романа является Семён Давыдов - большевик, рабочий Путиловского завода, который по партийному призыву пошёл на село организовывать колхозы. Предельно честен, абсолютно убеждённый коммунист, готовый сам, (если потребуется), пахать донскую землю - только такие люди могли вести за собой крестьянские массы. В борьбе с кулачеством и затаившимися врагами они погибают, но все симпатии автора на их стороне. В конце книги есть щемящие, хватающие за душу слова: «Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульному, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и всё!
Нелёгкой страницей в жизни и творчестве писателя была Великая Отечественная война. Не обошла его стороной и беда. В огне войны в 1942 году погибла мать писателя, дом в котором она жила был разбомблен. В первый месяц войны Шолохов послал в Москву из станицы Вёшенской телеграмму «Дорогой товарищ Тимошенко! Прошу Вас принять в фонд обороны СССР, присуждённому мне Сталинскую премию 1 степени. В любой момент по Вашему призыву готов стать в ряды Рабоче – Крестьянской Красной Армии. До последней крови готов защищать социалистическую Родину, великое дело Ленина-Сталина». Под этими словами стоит подпись полкового комиссара запаса РККА, Михаила Шолохова. С первого года войны и до победных дней он – военный корреспондент газет «Правда» и «Красная звезда. За четыре года побывал на пяти фронтах. Уже в первые месяцы жестокой схватки, публикуются его очерки: «На Дону», «Казаки», «Слово о родине», «Наука ненависти» и другие. В 1943 – 1944 годах начались печататься главы из романа «Они сражались за Родину»,
Военная тема не отпускала писателя на протяжении многих лет. Его повесть «Судьба человека» - одно из лучших произведений о Великой Отечественной войне. Это гимн стойкости советского человека. Здесь раскрыты трагические и мужественные страницы из жизни солдата Соколова, который в фашистском плену не потерял своего достоинства, не стал предателем и вызвал уважение даже у немецкого палача. Война отняла у него семью, счастье. Но, даже оставшись одиноким, солдат не лишился доброты и человечности. Усыновил беспризорного мальчишку.
Подводя итоги своего творчества, Шолохов отмечал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой. Если мне это удалось в какой – то мере, я счастлив». Многие из произведений писателя были экранизированы. В ведущих театрах страны ставились его спектакли. По роману «Тихий Дон», трижды снималось кино, в послевоенное время и до наших дней идут художественные фильмы: «Донские рассказы», «Нахалёнок», «Судьба человека», «Они сражались за Родину». Кроме писательской деятельности Шолохов вёл огромную общественную работу. Вступивший на литературный путь ещё при В.И.Ленине, лично знавший товарища Сталина, Хрущёва, Брежнева и других руководителе партии и правительства, он всю свою сознательную жизнь отстаивал интересы простых людей, приходил им на помощь, если того требовали обстоятельства.
Шолохов – это поистине заступник земли Донской.
За свой творческий и общественный труд он неоднократно награждался высшими государственными наградами и почётными званиями. Но как распоряжался ими? Сталинская премия в 1941 году - в фонд обороны, Ленинская премия - на строительство новой средней школы в станице Вёшенской, Нобелевская премия - часть на поддержку молодых писателей, часть на себя – на зарубежную поездки по многим странам за свой счёт. Жил в скромном доме, построенном на свои средства. На предложения переехать в Москву отказывался. Умер писатель в 1984 году на своей земле, там же и похоронен. На могиле стоит памятник – простая глыба камня с надписью в одну строку – «Шолохов». Рядом покоится Мария Петровна – жена, верная в долгой совместной жизни, родная и близкая ему душа. Марусёнок, как её нежно называл писатель в семейном кругу.
Николай Фалько