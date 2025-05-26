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понедельник, 26 мая 2025 г.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗВЕЗДОЧКА ПОБЕДЫ»

ПРОДЛЕВАЕМ ПРИЁМ ЗАЯВОК!


ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЗВЕЗДОЧКА ПОБЕДЫ»

Практически каждый уголок Крыма пронизан героической историей Победы! Чтобы эта память как можно глубже сохранилась и закрепилась в умах и сердцах наших детей, проводиться этот конкурс, который позволит, опираясь на творчество и фантазию наших детей-созидателей, узнать о истории Победы и героической истории полуострова Крым.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?

- подготовить рисунок, тематика - звездочка Победы в памятных местах, мемориалах, военная тематика;
- заполнить заявку;
- принести рисунок по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д. 10а, либо направить почтовым письмом;
- ждать подведения итогов!

Приём работ до 20 ИЮНЯ 2025 ГОДА! Состоится торжественное награждение с призами!

По всем вопросам звоните/пишите сюда: +79787183380